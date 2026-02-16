חריג בנוף: הכוכב ההוליוודי שחוגג את חיסול מחבלי חמאס

ג'יימס וודס, כוכב הקולנוע מהוותיקים והמשפיעים בהוליווד, הפך לתופעה חריגה ביותר בנוף הברנז'ה ההוליוודית. השחקן המעוטר והמפיק של הסרטים מהמצליחים בעולם, הפך למעוז של תמיכה בוטה בישראל ופעולותיה הצבאיות. וודס נחשב לאחד הקולות השמרניים הבולטים בהוליווד וחוגג כמעט כל פעם את הודעות צה"ל על חיסול מחבלי חמאס.

לאורך השנים האחרונות, וודס הפך לקול שמרני בולט בארצות הברית, ונחשב לאחד מתומכיו הקולניים ביותר של הנשיא טראמפ בתעשיית הקולנוע, וגם לאחד הקולות התומכים הבוטים ביותר למען ישראל בתוך אותה תעשייה, שהפכה עוינת במיוחד לאורך השנתיים האחרונות.

וודס משתף כמעט כל הודעה של דובר צה"ל בדבר חיסולו של מחבל שפלש לישראל במהלך השביעי לאוקטובר, וחוגג את חיסולם, ומתאר את מעשיהם המחרידים של המחבלים כנגד אזרחים חפים מפשע ומכנה אותם "רוצחים", "ברברים", "פסולת אנושית" ועוד שורה של גינויים צבעוניים.

And fed to the pigs… pic.twitter.com/JvVNaP9ump — James Woods (@RealJamesWoods) February 11, 2026

הכוכב הקולנועי גם איננו שותק מול הפלסטינים ותומכיהם, אשר תוקפים אותו רבות ברשתות, ואף במקרה אחד שיגר עקיצה היסטורית אל יריביו, כאשר פלסטיני שיגר איום מרומז אל עבר ארצות הברית ואל וודס, עקץ וודס את המאיים "לא יודע אם אתה זוכר, אני נוצרי קתולי אז אני זוכר את מסעות הצלב, לא כדאי לך לנסות אותנו שוב...או שאולי אתה לא זוכר כי בכלל אל היו אז פלסטינים".

בפוסט נוסף שאיים על וודס פלסטיני, כתב: "ארצות הברית היא מדינתי, ויש לנו רובה מאחורי כל עלה של דשא, הדבר היחיד שתהפכו אליו יהיה מזון לחזירים".

קולו הבולט והחריג בצלילותו בנוף הפרוגרסיבי של הוליווד לא הגיע ללא מחירים, וודס נדחק בשנים האחרונות מלב התעשייה ואיננו מככב רבות כשחקן ממול למצלמה אך הוא עדיין אחד מהגורמים המשפיעים בתעשייה, כאשר רק לפני שנתיים שימש כמפיק בסרט "אופנהיימר" שנחשב לאחד מהסרטים המושקעים והמצליחים בהיסטוריה, יחד עם הבמאי המוביל בתעשייה כריסטופר נולאן.