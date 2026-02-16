השינוי הדרמטי במדיניות הבית הלבן הוביל לנסיגת כוחות אמריקנים ולכיבוש מחדש של "רוז'אבה" • עם השליטה על הנפט, המים ומתקני המעצר של דאעש, משטר אל-שרע מתבסס מחדש – ובישראל עוקבים בדאגה אחר ההשלכות על היכולת לפעול מול איראן.

המפה האסטרטגית של המזרח התיכון משתנה לנגד עינינו: בדו"ח נרחב שפורסם היום (שני) ב"ניו יורק טיימס", עולה כי צבא סוריה החל במבצע מסיבי לכיבוש מחדש של צפון-מזרח המדינה – אזור "רוז'אבה" שהיה תחת שליטה כורדית אוטונומית בגיבוי אמריקני במשך למעלה מעשור. המהלך, שמתבצע בחסות שינוי מדיניות חד בוושינגטון, מעלה שאלות קשות בנוגע לביטחון ישראל ולחופש הטיס האווירי במרחב.

השתלטות על משאבי האנרגיה ועל "פצצות מתקתקות"

הכוחות הסוריים, בפיקודו של הממשל החדש בדמשק, דהרו ביממה האחרונה לעבר מוקדי כוח קריטיים. הדיווחים מצביעים על כך שהצבא השתלט על שדות הנפט הגדולים ועל סכרי המים האסטרטגיים שעל נהר הפרת. המשמעות היא אחת: דמשק מחזיקה כעת בברז האנרגיה והמים של המדינה כולה, מה שמעניק לה כוח מיקוח אדיר מול הקהילה הבינלאומית.

אולם הנקודה שמטרידה את מערכות הביטחון בעולם יותר מכל היא השליטה על מתקני הכליאה. עשרות אלפי פעילי דאעש ובני משפחותיהם, שהוחזקו עד כה תחת משמר כורדי, עוברים כעת לידי המשטר הסורי. בקהילה הבינלאומית חוששים כי דמשק תשתמש באותם פעילי טרור כ"קלפי מיקוח" או שתאפשר בריחה המונית כדי לזרוע כאוס באזור.

הגב האמריקני והתיאום עם ארדואן

המפנה הדרמטי החל בעקבות החלטת הבית הלבן לפנות את בסיס אל-תנף האסטרטגי ולצמצם משמעותית את הנוכחות האמריקנית. הצעד נתפס כמתן "אור ירוק" לממשל אל-שרע להחיל ריבונות מלאה, תוך נטישת בעלי הברית הכורדיים. "וושינגטון הפנתה עורף למי שהובילו את המלחמה בטרור", אמרו גורמים בהנהגה הכורדית המתוסכלת.

במקביל, המהלך התבצע בתיאום שקט עם טורקיה. הנשיא ארדואן, שרואה בכוחות הכורדיים איום ביטחוני, העדיף לראות את צבא סוריה על הגבול במקומם. תחת הלחץ הכבד, הכורדים נאלצו להתפרק ממסגרותיהם הצבאיות ולהיטמע כחיילים מן השורה בתוך הצבא הסורי המרכזי.

הזווית הישראלית: האם ייפגע חופש הפעולה?

עבור מערכת הביטחון בישראל, מדובר במציאות מורכבת וחדשה. במשך שנים, השטח הכורדי והנוכחות האמריקנית שימשו כ"חיץ" ומנעו רצף טריטוריאלי איראני מלא. כעת, התבססות שלטון מרכזי חזק בדמשק – הזוכה לגיבוי רוסי ואולי אף להסכמה שבשתיקה מצד ארה"ב – עלולה להקשיח את העמדות הסוריות מול חיל האוויר הישראלי.

החשש המרכזי הוא שריבונות סורית מחודשת תלווה בפריסת מערכות הגנה אוויריות מתקדמות וצמצום מרחב התמרון של ישראל במאבקה נגד ההתבססות האיראנית ובנתיבי האספקה של חיזבאללה. בעוד שהעולם מתמקד בנפט ובדאעש, בירושלים בוחנים כיצד המציאות הזו תשפיע על "המערכה שבין המלחמות" ועל היכולת לפעול בעומק המרחב האווירי האזורי.



