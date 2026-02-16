איגוד השידור האירופי החליט בנוגע לשיר הישראלי לאירוויזיון

ישראל באירוויזיון 2026: השיר הישראלי אושר על ידי איגוד השידור האירופי וייצג את המשלחת הישראלית בתחרות השירים הנצפית באירופה. כך מפרסמים הערב (שני) באתר ynet.

מתאגיד השידור הישראלי נמסר בתגובה: "השיר ייחשף במשדר חגיגי ב 5/3 בכאן 11".

לאחר בחירת השיר הישראלי נמסר מהתאגיד כי "לראשונה אחרי שנתיים של בלדות, שאפיינו את סגנונו של השיר הישראלי לאירוויזיון – הפעם מדובר בשיר בסגנון מעט שונה". עוד הובהר כי בשל עליית שיר שאחד מיוצריו היא יובל רפאל לדיון סופי בוועדה, הוחלט, למען הזהירות, כי נציג טדי לא ישתתף בהצבעה על שיר זה ולא יביע דעתו עליו.



