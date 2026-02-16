מבזקים
איגוד השידור האירופי החליט בנוגע לשיר הישראלי לאירוויזיון

כשבועיים לאחר הגשת השיר הישראלי שנכתב על ידי יובל רפאל, צליל קליפי ונדב אהרוני, איגוד השידור האירופי קיבל החלטה רשמית. כל הפרטים

כ"ט שבט התשפ"ו
איגוד השידור האירופי החליט בנוגע לשיר הישראלי לאירוויזיון
אירוויזיון 2026: האפשרות להגיש שיר לוועדה נסגרת צילום: נועם בתן (צילום: תימור אלמלח,כאן)

ישראל באירוויזיון 2026: השיר הישראלי אושר על ידי איגוד השידור האירופי וייצג את המשלחת הישראלית בתחרות השירים הנצפית באירופה. כך מפרסמים הערב (שני) באתר ynet.

מתאגיד השידור הישראלי נמסר בתגובה: "השיר ייחשף במשדר חגיגי ב 5/3 בכאן 11".

לאחר בחירת השיר הישראלי נמסר מהתאגיד כי "לראשונה אחרי שנתיים של בלדות, שאפיינו את סגנונו של השיר הישראלי לאירוויזיון – הפעם מדובר בשיר בסגנון מעט שונה". עוד הובהר כי בשל עליית שיר שאחד מיוצריו היא יובל רפאל לדיון סופי בוועדה, הוחלט, למען הזהירות, כי נציג טדי לא ישתתף בהצבעה על שיר זה ולא יביע דעתו עליו.




