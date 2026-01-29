המירוץ לבמה הגדולה בעולם יוצא לדרך: הוועדה המקצועית של "כאן" החלה לבחון כ-200 שירים שהוגשו השנה. המטרה? הליך בחירה שוויוני מתמיד, שכולל שימוש ב-AI ואיסור על הגשת שירים של יוצרים שזכו פעמיים ברציפות – כמו קרן פלס למשל

בעוד שחובבי האירוויזיון עוד מעכלים את תוצאות השנה שעברה, מאחורי הקלעים של תאגיד השידור הישראלי העבודה כבר בעיצומה. הוועדה המקצועית התכנסה היום (חמישי) לראשונה כדי להתחיל במשימה המורכבת: סינון 200 השירים שהוגשו במטרה למצוא את הלהיט הבא שייצג את ישראל באירוויזיון 2026.

שוויון הזדמנויות בחסות הטכנולוגיה

השנה, הליך הבחירה עובר מתיחת פנים משמעותית תחת הנהלים החדשים שגיבש יואב גינאי. במוקד השינוי: אנונימיות מוחלטת. כדי למנוע הטיות לטובת שמות מוכרים בתעשייה, שלב הסינון הראשוני יתבצע מבלי שהוועדה תדע מי עומד מאחורי המילים והלחן.

אבל החלק המעניין באמת הוא השימוש בטכנולוגיה:

ביצועים נייטרליים: היוצרים לא הורשו להגיש שירים בקולם שלהם.

מהפכת ה-AI: חלק מהשירים הוגשו באמצעות ביצועי בינה מלאכותית (AI), מה שמבטיח שהוועדה תתמקד אך ורק באיכות השיר ולא ביכולות הווקאליות של המבצע או בזהותו.

כחלק מהרצון לרענן את השורות ולתת הזדמנות לקולות חדשים, הוכנס סעיף חדש ודרמטי לתקנון: כותב או מלחין שזכה לייצג את ישראל במשך שנתיים ברציפות, ייאלץ לקחת שנת הפסקה ("צינון") ולא יוכל להגיש שיר בשנה השלישית, זו גם הסיבה שקרן פלס לא הגישה השנה שירים לוועדה. המהלך הזה נועד לפתוח את הדלת ליוצרים מבטיחים שעד כה התקשו להתחרות מול "מכונות הלהיטים" המוכרות של התחרות.

העבודה של הוועדה צפויה להימשך בשבועות הקרובים, כאשר השיר הנבחר יישמר תחת מעטה סודיות כבד. רגע האמת יגיע בחודש מרץ, אז ייחשף השיר שנבחר במשדר חגיגי ומיוחד בכאן 11.