הכנות למלחמה: רוסיה מחמשת את איראן לקראת עימות

בזמן שארצות הברית ממשיכה במגעים והמשא ומתן עם המשטר האיראני, האיראנים לא נחים. על פי שורה של מקורות, האיראנים מקבלים לאורך השבועות האחרונות משלוחים יומיומיים של נשק, תחמושת, כלי טיס ומערכות הגנה אווירית מרוסיה וסין, כהכנה למלחמה אפשרית.

על פי גורמים מערביים, בזמן שארצות הברית אוספת את כוחותיה באזור, איראן מפעילה ברית משולשת בהכנה למלחמה. האיראנים מקבלים אספקה תדירה של משלוחי נשק וציוד מסין ורוסיה, המקנים לה יכולות שלא החזיקה בהם אפילו במלחמה מול ישראל.

רק לאחרונה זוהה משלוח רוסי של מסוקי תקיפה כבדים מסוג MI-28, מדובר במסוקי תקיפה מתקדמים שאיראן לא החזיקה בהם בעבר ויכולים לשמש ליירוט של טילי שיוט או כלים דומים, בנוסף ליכולות תקיפה בטווחים קצרים ובינוניים נגד כלי שיט אמריקאים.

מעבר לכך, על פי מספר דיווחים, משלוחים דומים הועברו מסין לאיראן, בהם חלקים ורכיבים לייצור טילים, מכ"מים ומערכות הגנה אווירית, במה שמתואר כרכבת אווירית מעמיקה לקראת מערכה רחבה.

נראה כי גם בזמן שארצות הברית מעבה את יכולותיה באזור, לקראת סכסוך אפשרי, איראן כבר מכינה יכולות שלא החזיקה בעבר על מנת להתכונן למערכה מדממת ככל שתהיה.