לזכרה של דנה עדן: 10 הסדרות שאולי לא ידעתם שהפיקה

יש לה את זה.

יש לה את זה. צילום: (צילום מתוך הסדרה)

לזכרה של המפיקה והיוצרת דנה עדן: חזרנו ל-10 הסדרות הבולטות שהפיקה לאורך שלושה עשורים, מדרמות גדולות ועד סדרות ילדים אהובות, והותירו חותם עמוק על המסך הישראלי ועל דורות של צופים

המפיקה והיוצרת דנה עדן הלכה לעולמה הלילה (רביעי) בגיל 52 במהלך צילומי העונה החדשה של טהרן באתונה. עדן נמצאה ללא רוח חיים בחדר המלון שבו שהתה, והמשטרה המקומית פתחה בחקירה לבירור נסיבות המוות.

מאחורי הקלעים דנה הייתה אחת הדמויות הבולטות והמשפיעות בתעשיית הטלוויזיה הישראלית, עם כשלושה עשורים של יצירה ועשרות הפקות אהובות. לזכרה, אספנו 10 סדרות מרכזיות שהפיקה והותירה בהן חותם.

1. טהרן

מותחן ריגול בינלאומי בכיכובה של ניב סולטן, העוקב אחרי סוכנת מוסד הנשלחת למשימה חשאית בלב איראן, ונקרעת בין זהות, נאמנות ומשפחה. הסדרה זכתה בפרס האמי הבינלאומי והפכה לאחת ההצלחות הגדולות של הטלוויזיה הישראלית בעולם.

הזוכים בטקס בפרסי בחירת המבקרים | ומה עם טהרן? צילום: טהרן (צילום: באדיבות Apple TV+ ו- כאן 11)

2. שקשוקה

סדרת ילדים אהובה שמתרחשת בבית הספר "שדות" ועוקבת אחרי חבורת תלמידים שמתמודדים עם חברויות, משפחה ואתגרי התבגרות. הסדרה הפכה לאחת ההצלחות הגדולות של כאן חינוכית וליוותה דור צעיר של צופים.

בשורה לילדים: צילום: (באדיבות כאן חינוכית, שולה שפיגל ודנה עדן)

3. חלומות נעורים

דרמת נעורים בכיכובם של דנה אשכנזי ולירון לבו, על תלמידי מגמת קולנוע בתיכון שמתמודדים עם אהבות ראשונות, חברות וחיפוש זהות רגע לפני הגיוס. אחת מסדרות הנוער הבולטות של סוף שנות ה-90 שדיברה גם לקהל מבוגר יותר.

4. יש לה את זה

דרמה רומנטית בכיכובם של ניב סולטן, עוז זהבי ומגי אזרזר, על צעירה מאשקלון שמגיעה לתל אביב כדי להגשים חלום בעולם האופנה - ונשאבת למשולש אהבה ולמאבק על זהות והצלחה.

יש לה את זה. צילום: (צילום מתוך הסדרה)

5. המדובב

דרמת פשע בכיכובם של אור בן מלך, עמוס תמם ואניה בוקשטיין, על אסיר משוחרר שחוזר לחייו כמדובב משטרתי, ומגלה שהוא שקוע עמוק בעולם הפלילי שממנו ניסה לברוח. סיפור על נאמנות, מניפולציות ומשפחה בעולם שאין בו באמת צד נקי.

צילום: (yes)

6. לא לפני הילדים

קומדיית מערכונים בכיכובם של עידן אלתרמן ויעל לבנטל, שלוקחת סיטואציות יומיומיות של זוגיות, הורות וחיים מודרניים - ומקצינה אותן להומור פרוע ומדויק. אחת הקומדיות הזכורות של ערוץ 10 בסוף שנות ה-2000.

7. זה לא הגיל

קומדיה רומנטית בכיכובה של מירי מסיקה, על עורכת דין גרושה שמתאהבת בחבר של בנה - ומגלה שהאתגר האמיתי הוא לא הפער בגיל, אלא המבטים והתגובות מסביב.

צילום: (קשת 12)

8. דן ומוזלי

קומדיית ילדים בכיכובם של עידן אלתרמן ונעם פרנק, על ילד שובב שיוצא עם הבובה שלו להרפתקאות בעולם דמיוני ולומד בדרך מוסר השכל. סדרה צבעונית ושובבה שזכתה בפרסי האקדמיה לילדים ונוער.

9. אולי פיל

דרמה מוזיקלית לילדים, על ילדה שציוריה קמים לחיים ומלווים אותה בהתמודדויות היומיומיות. סדרה מלאת דמיון ושירים על יצירתיות, חברות וקבלת השונה.

צילום: (מתוך הסדרה)

10. יום האם

קומדיה משפחתית בכיכובם של קרן מור ודרור קרן, שמביאה בהומור חד את רגעי היומיום של הורות, זוגיות וחיי משפחה ישראליים. סדרה שנגעה בהורים בדיוק דרך הדברים הקטנים והמוכרים.

מורשת של סדרות וסיפורים

דנה עדן. צילום: ללא

במהלך השנים הפכה דנה עדן לשם קבוע מאחורי רגעים רבים שנצרבו במסך הישראלי - מדרמות גדולות ועד סדרות ילדים שדורות שלמים גדלו עליהן. היא ידעה לזהות סיפורים אנושיים פשוטים ולהפוך אותם לטלוויזיה שנוגעת בקהל רחב.

התעשייה איבדה יוצרת ומפיקה משמעותית, אבל העולמות והדמויות שהביאה למסך ימשיכו לחיות עוד הרבה אחרי סופם.