עידית סילמן: "לא נעים לומר, אבל לפיד צודק"

השרה לשעבר, עידית סילמן, שהפילה את ממשלת בנט-לפיד, הפתיעה בתמיכתה בדבריו של יאיר לפיד: "לא נעים לומר, אבל הוא צודק"

המתקפה של יאיר לפיד נגד נפתלי בנט בכנס הבחירות האחרון מוצאת תמיכה מכיוון מפתיע. השרה עידית סילמן הצטרפה הערב (ב') לביקורת על אמינותו של ראש הממשלה לשעבר, וטענה כי דבריו של לפיד – שהזהיר את בוחריו לא לתת את הקול למי שעלול ללכת עם נתניהו (בהתייחסו לבנט) – מבוססים על ניסיון העבר.

"לא נעים לומר, אבל לפיד צודק לגבי בנט שאי אפשר לסמוך על מילה שלו", כתבה סילמן בחשבון הטוויטר שלה. השרה, שהייתה דמות מפתח בפירוק ממשלת בנט-לפיד, הסבירה מדוע לפיד מכיר היטב את התנהלותו של שותפו לשעבר: "איך הוא יודע? כי הוא זוכר מצוין שבזמן שבנט רץ מערוץ לערוץ, נשבע וחתם שלא ילך עם לפיד בשום צורה, הוא כבר היה סגור איתו".

הדברים מגיעים לאחר שלפיד תקף בכנס בחירות את בנט, ורמז כי אינו פוסל ישיבה תחת בנימין נתניהו, מה שהוביל לחילופי האשמות בתוך גוש המרכז-שמאל. סילמן מנצלת את ההזדמנות כדי להזכיר לציבור את הנסיבות שבהן הוקמה הממשלה הקודמת, ומחזקת את טענתו של לפיד כי הבטחותיו של בנט בערב בחירות אינן ערובה למהלכיו ביום שאחרי.

כזכור, המתיחות בין לפיד לבנט גברה בתקופה האחרונה על רקע המאבק על קולות המצביעים המתלבטים, כאשר לפיד מנסה לצייר את בנט כמי שאינו מחויב לגוש המתנגד לנתניהו.