השירות המטאורולוגי בעדכון מטורף: "זה לא קרה במשך 100 שנה"

ברקע מזג האוויר החריג השורר ברחבי הארץ, השירות המטאורולוגי מפרסם עדכון מעניין עם נתון שלא היה פה מאה שנה

החורף הישראלי נראה היום (ב') רחוק מתמיד, כאשר גל חום כבד פוקד את אזור השפלה והדרום ושובר שיאים היסטוריים של עשרות שנים. השירות המטאורולוגי פרסם הודעה דחופה המפרטת את עוצמת החום החריגה שנרשמה בשעות הצהריים, הכוללת שבירת שיא של יותר מ-100 שנה.

"הטמפרטורות הגבוהות ביותר בחודש פברואר כולו ביותר ב-33 השנים האחרונות נמדדות בשעה זו בשפלה הפנימית: 32.0 מעלות בקיבוץ נחשון, 32.2 מעלות בנתיב הל״ה", נמסר מהשירות המטאורולוגי.

שיא היסטורי בשפלת יהודה

הנתון המדהים ביותר מגיע מתחנת המדידה בבית ג'ימל, שם נרשם רגע היסטורי של ממש עבור האקלים הישראלי: "בתחנה הותיקה בבית ג׳ימל שבשפלת יהודה שמודדת ברציפות מ-1920 נמדדה טמפרטורה של 31.7, שיא של כל הזמנים עבור אמצע פברואר!". המשמעות היא שמדובר ביום החם ביותר לתקופה זו של השנה מזה 106 שנים לפחות.

מלבד השיא ההיסטורי בבית ג'ימל, הטמפרטורות הגבוהות ביותר בארץ נמדדו מעט דרומה משם. לפי הודעת השירות המטאורולוגי: "הטמפרטורה הגבוהה ביותר בארץ נמדדת בשעה זו בקיבוץ גת שבשפלה הדרומית: 32.9 מעלות, הטמפרטורה הגבוהה ביותר ב-16 השנים האחרונות".