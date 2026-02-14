השירות המטאורולוגי בשתי בשורות מעניינות

אחרי יומיים של שמיים צהובים ואוויר מאובק, השירות המטאורולוגי מבשר היום (שבת) על תחילתה של מגמת שיפור. האובך הכבד, שהגיע אלינו ממצרים ומלוב בעקבות רוחות דרום-מערביות עזות, החל לנוע בשעות אחר הצהריים מזרחה.

הגורם למזג האוויר הקיצוני בסוף השבוע היה הפרשי לחצים בין שקע עמוק בדרום אירופה לבין לחץ גבוה באזורנו. אלו יצרו "שואב אבק" ענק ששינע חלקיקים מהמדבריות השכנות דרך הים התיכון ישירות לערי החוף והשפלה, שם נמדדו ריכוזי הזיהום הגבוהים ביותר.

מחר: חוזרים לשמים כחולים

החדשות הטובות הן שמחר (יום א') נרגיש שיפור ניכר נוסף. איכות האוויר תחזור לרמה תקינה, השמש תצא מבין ענני האבק ונוכל לחזור לראות שמיים כחולים. עם זאת, השיפור הזה הוא רק תחנת מעבר ב"נדנדת מזג האוויר" שמאפיינת בדרך כלל את האביב, אך פוקדת אותנו בעיצומו של פברואר.

שני: שרב כבד וחריג לעונה

ביום שני הטמפרטורות צפויות לזנק בחדות. מזג אוויר שרבי ישרור ברוב חלקי הארץ עם טמפרטורות גבוהות באופן חריג לעונה:

הנגב המערבי: יהיה האזור החם ביותר בארץ. באופקים צפויות להימדד 34 מעלות .

השפלה והשרון: הטמפרטורות יגיעו ל- 31-32 מעלות (32 מעלות בבית דגן).

ירושלים וההרים: מזג אוויר נוח יותר אך חם מהרגיל עם 25-26 מעלות.

ושוב מהפך: צניחה של 10 מעלות

השרב הכבד יהיה קצר במיוחד. כבר ביום שלישי הטמפרטורות יצנחו חזרה ב-8 עד 10 מעלות ויחזרו להיות רגילות לעונה. למרות המהפכים המהירים, בשורות לגבי גשם משמעותי עדיין אין, והיובש צפוי להימשך בימים הקרובים.