הקרבות באופוזיציה נמשכים: "מדהים שזה מה שעשית"

יאיר לפיד ובני גנץ שום מתקוטטים. לפיד: "רק עלינו אפשר לסמוך", גנץ: "העדפת לשבת בבית כשכולנו יצאנו להגן על עם ישראל"

חבר הכנסת יאיר לפיד, הצית היום (שישי) ויכוח חדש בין חברי האופוזיציה, כאשר הוא תקף את גנץ ואף את אילו שאינם ח"כים כמו בנט וגולן.

בדבריו הוא כתב: "אז למה אתם כועסים דווקא על יש עתיד? נכון שזה מוציא מהדעת שהממשלה הנוראה הזו עדיין שם, אבל שאלתם את עצמכם למה אתם כועסים דווקא על יש עתיד?

למה אתם לא כועסים ככה גם על בנט, גולן, איזנקוט, אפילו גנץ? התשובה היא: כי אנחנו שם. בנט, גולן ואיזנקוט הם לא חברי כנסת, אז הם לא שם.

גנץ הציל את הממשלה של נתניהו ברגע היחיד שבו אפשר היה להפיל אותה. רק אנחנו לא ויתרנו. נשארנו על המגרש למרות שידענו שזה מושך אלינו את כל האש. אנשים צעקו עלינו בהפגנות, "למה לא העפתם אותם?!"".

עוד תקף לפיד: "בהתחלה עוד ניסינו להסביר שהם 68 ואנחנו רק 52, ושום אופוזיציה לא יכולה להפיל את הממשלה עם הפרש כזה. עם הזמן גילינו שזה רק מרגיז את כולם עוד יותר. הם מדברים אתנו על אכזבה וייאוש, ואנחנו עונים להם במתמטיקה.

אז שתקנו וחטפנו והמשכנו להלחם. עוד לילה לבן ועוד לילה לבן. רוב הזמן לבד. המפלגה היחידה בוועדות, במליאה, בשוחות ובתעלות הכי מתסכלות והכי מעצבנות של הפוליטיקה.

זה קשוח. לפעמים אתה מוצא את עצמך מדבר עם ח"כית שהיתה בוועדה עד שלוש בבוקר, ישנה שעתיים בקושי, לקחה את הילד לגן בדרך חזרה לכנסת, ואז אמא אחת צרחה עליה, "איפה האופוזיציה?"

פעם אחר פעם עליתי לראיונות והמראיינים נבחו עלי, "למה אין אופוזיציה?" ולא עניתי להם את מה שכנראה הייתי צריך: "למה אתם שואלים את היחידים שנמצאים? תשאלו את אלה שאינם."

גם כשניצחנו בקרבות קשים, רוב האנשים לא שמעו על זה. הם כל פעם מופתעים לגלות שסיכלנו 90% מחוקי ההפיכה המשטרית, עצרנו את חוק ההשתמטות במשך שלוש שנים, בלמנו את העברת הכספים לחרדים ואת העברת הסמכויות לבן גביר".

לסיום אמר לפיד: "רק דבר אחד לא קרה: הממשלה לא נפלה. אז אתם כועסים, ברור שאתם כועסים, וזה נופל עלינו. אין כתובת אחרת. אם אתה בזירה, אתה תחטוף. אם אתה היחיד שנלחם, אותך רואים.

שיהיה ברור: אם הייתי צריך להתחיל מההתחלה, הייתי עושה בדיוק אותן החלטות. לא נכנס לממשלה הרעה הזו, מתייצב מול נתניהו במליאה פעם אחר פעם, מנהל את מלחמת החפירות הזו בלי לוותר.

הח"כים מרגישים כמוני. יש עתיד לא מסתתרת ולא בורחת ולא מוותרת על העקרונות אף פעם. זה הד.נ.א. שלנו, זו הדרך שלנו. אנחנו אלה שלא ויתרו, גם כשהיה הכי קשה.

לכן אנחנו המפתח לנצחון בבחירות הבאות. כי רק עלינו אפשר לסמוך. אם אתם רוצים לדעת למה, אז התשובה היא: מאותה סיבה שכעסתם עלינו.

כי אנחנו תמיד שם. כי מעולם לא ברחנו משום קרב. כי אתם יכולים לסמוך עלינו שלפני הבחירות נוציא לרחובות אלפי פעילים ונלחם על כל קול, ואתם יודעים שאחרי הבחירות לא נזחל לנתניהו ואנחנו היחידים שנדע איך להקים ממשלה.

שנת הבחירות כבר פה. עכשיו תשאלו את עצמכם רק שאלה אחת: כמה אתם רוצים לנצח? אם אתם רוצים לנצח, המפתח הכי חשוב לנצחון הוא יש עתיד גדולה.

בני גנץ לא נותר חייב והשיב לו: "יאיר, מדהים שאתה עדיין חושב שבזמן שילדים, נשים וקשישים נטבחים, נאנסים ונחטפים - צריך לחשוב על פוליטיקה קטנה ולא להתאחד. אתה שבזמן שלא ידענו אם עוד רגע איראן וחיזבאללה פותחים מולנו במלחמה כוללת - העדפת לשבת בבית כשכולנו יצאנו להגן על עם ישראל.

גם האגדה שהממשלה תקרוס זכורה לי היטב. שבוע לפני שיצאנו מהממשלה אתה חשבת שברגע שנצא - הממשלה תתפרק. גם כאן שגית. העובדה שבחרת ברגע הקשה ביותר בהתחשבנות ובפחדנות פוליטית על פני מנהיגות ואחריות ציבורית - עומדת ותעמוד לחובתך. שבת שלום".