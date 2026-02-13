ועדת הבחירות הכריעה: ניצחון ענק לבנט על הליכוד

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת פרסמה היום (שישי) החלטה המהווה ניצחון משפטי ומורלי לראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט. הוועדה קיבלה את העתירה שהגישה מפלגת "בנט 2026" נגד מפלגת הליכוד, בגין שימוש בתמונה מזויפת כחלק מתעמולת הבחירות.

העתירה הוגשה לאחר שבליכוד הפיצו תמונה של בנט, אשר לטענת אנשי מפלגתו הייתה "זיוף בזדון" שנועד להטעות את הציבור. ועדת הבחירות קיבלה את הטענות במלואן והורתה למפלגת הליכוד להסיר לאלתר את התמונה השקרית מכלל הפלטפורמות.

מעבר להסרת הפרסום, הטילה הוועדה על הליכוד לשלם פיצויים בסך 8,500 ש"ח בגין הוצאות העתירה.

ממפלגת "בנט 2026" נמסר בתגובה להחלטה: "מנצחים את מכונת הרעל. לא נאפשר לליכוד להפיץ רעל שקרי. נמשיך לפעול בכל הכוח נגד השקרים, הפייק AI והרעל שמזהמים את השיח הציבורי. ננצח ונתקן את ישראל".

החלטה זו מגיעה בשיאה של מערכת בחירות יצרית, שבה השימוש בכלי בינה מלאכותית (AI) ובתוצרי "פייק" הפך לאחד האתגרים המרכזיים של ועדת הבחירות המרכזית בשמירה על טוהר הבחירות ואמינות המידע המוגש לבוחר.