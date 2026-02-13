הפור נפל? טראמפ שינה את הפקודה והורה על מהלך דרמטי

טראמפ ממשיך לאיים על איראן: "התקיפה הבאה תהיה גרועה יותר"

ברקע ההערכות כי המשא ומתן בין ארצות הברית לאיראן עומד על סף פיצוץ, דונלד טראמפ שינה את הפקודה והורה על מהלך חסר תקדים

צבירת הכוחות האמריקנים במזרח התיכון עולה מדרגה משמעותית: נושאת המטוסים "ג'רלד פורד", הגדולה והמתקדמת ביותר בעולם, קיבלה פקודה לעזוב את הים הקריבי ולהפליג לעבר אזורנו. כך דווח הבוקר (שישי) בניו יורק טיימס. ה"פורד" צפויה להצטרף לנושאת המטוסים "אברהם לינקולן" שכבר פועלת במרחב, ובכך תעמיד ארה"ב עוצמה ימית כפולה מול איראן.

החלטת הנשיא דונלד טראמפ לשלוח את נושאת המטוסים נחשפה לראשונה מוקדם יותר השבוע בריאיון שהעניק לכתב ברק רביד עבור "אקסיוס". טראמפ רמז אז על כוונתו לשגר "ארמדה ענקית" לאזור כחלק ממדיניות הלחץ על טהרן, וכעת מתברר כי מדובר בספינת הדגל של הצי האמריקני.

על פי הדיווח, ה"פורד" תגיע יחד עם קבוצת התקיפה וספינות הליווי שלה, שפעלו לאחרונה באזור ונצואלה. מטוסי הקרב שעל סיפונה אף השתתפו בתחילת חודש ינואר בתקיפה בקראקס, שהובילה ללכידתו של הנשיא ניקולאס מדורו. כעת, המשימה משתנה והיא לא צפויה לחזור לארה"ב לפני סוף אפריל או תחילת מאי.

גורמים אמריקנים ציינו כי אנשי הצוות עודכנו בהחלטה אתמול, וכי המהלך נועד להבהיר לאיראן כי "כל האופציות על השולחן". טראמפ עצמו החריף את הטון בימים האחרונים והציב לאיראנים דד-ליין של חודש להגיע להסכם גרעין חדש, תוך שהוא מזהיר כי כישלון המגעים יהיה "טראומטי" עבור המשטר בטהרן.

הגעת ה"ג'רלד פורד" למזרח התיכון נחשבת לפריסה חריגה, במיוחד לאור העובדה שהספינה נמצאת בים כבר מאז יוני 2025. הצטרפותה למערך הקיים במפרץ הפרסי מעניקה לארה"ב יכולות תקיפה והרתעה ברמות שלא נראו באזור מזה זמן רב, בדיוק בשיא המתיחות הביטחונית והמדינית.