מבזקים
סרוגים

התפתחות דרמטית בחקירת האסון בבית הזיקוק באשדוד

התפתחות דרמטית בחקירת האסון בבית הזיקוק באשדוד, בו מצאו את מותן שתי עובדות המקום; המהנדסת אירינה רדצ'וק והעובדת ניצן גויכמן

כ"ו שבט התשפ"ו
התפתחות דרמטית בחקירת האסון בבית הזיקוק באשדוד
צילום: מד"א

סימני שאלה קשים עולים מחקירת האסון בבית הזיקוק באשדוד, בו נספו המהנדסת אירינה רדצ'וק והעובדת ניצן גויכמן. על פי מידע חדש שנחשף היום (שישי) באתר ynet, מתחזק החשד כי כשל חמור בציוד המיגון הוא שהוביל לטרגדיה.

מהחקירה עולה כי על מכלי הגז שחוברו לחליפות המיגון של השתיים הוטבעו אותיות המציינות כי הם מכילים חמצן. אולם, כעת נבדק חשד כבד כי המכלים כלל לא הכילו חמצן, אלא חומר אחר – וייתכן שאף גז רעיל שגרם למותן המיידי של העובדות בתוך החליפות שאמורות היו להגן עליהן.

במכון לרפואה משפטית באבו כביר עדיין עומלים על קביעת סיבת המוות הסופית, כאשר דגימות מהמכלים עצמם נשלחו לבדיקות מעבדה מעמיקות. במקביל, משרד העבודה הוציא הנחיה דחופה לדווח למשרד הבריאות על כל מיקומי המכלים מאותה סדרה, מחשש שקיימים מכלים נוספים שסומנו בטעות כחמצן.

אשדוד בית הזיקוק חמצן אסון