השופט בדימוס בווידוי דרמטי: "טעיתי כל השנים"

‏השופט בדימוס הרן פיינשטיין, התראיין היום (שישי) ברדיו 'גלי ישראל' וקרא לסגור את בג"ץ.

בדבריו הוא אמר: "אני קורא הבוקר ידיעה בלתי נתפסת: לאחר המתנה של שנה וחצי, בשבועות הקרובים צפוי בג"ץ לדון בעתירת הורים לילדים פגועים בעניין הסדרת התשלום על טיפולים רפואיים. שנה וחצי הורים לילדים חולים מחכים! אבל בכל עתירה של כל מיני אנשים פוליטיים אתם דנים מראש? איפה היחס לבני אדם? זה מוביל אותי למסקנה אחת: טעיתי בכל השנים, הגיע הרגע לבטל לחלוטין את בג"ץ ואני אומר זאת בכאב ולאחר מחשבה רבה".

נזכיר כי אמש בג"ץ קבע סוף סוף מועד לדיון, אך למועד רחוק יחסית, מה שעורר את זעמו של השופט פיינשטיין על כך שנושאים "בוערים" פוליטית מקבלים קדימות על פני זכויותיהם של הילדים הפגועים ביותר בחברה.