איש השמאל על אהוד ברק: "הוא מעד, נקסט"

‏איש השמאל רן אדליסט התראיין היום (שישי) לרדיו 'גלי ישראל', וטען כי אהוד ברק "מעד".

בדבריו הוא אמר: "אין ספק שמבחינה ציבורית ואישית אהוד ברק מעד, זה סוג של חולשת אנוש. אני מכיר אותו כמי שעושה עסקים בארצות הברית, ובין השאר הוא התגלגל לעסק עם מערבב שהוא גם סרסור. בעסק הזה הוא לא היה זהיר מספיק, ובנוסף לכל הוא הוסיף שיחה גזענית בסיפור הזה, הוא חטף על זה בצדק ועכשיו, נקסט".

עדו הוא הוסיף: "אני מוכן להוסיף 'מעידה גזענית'. אני מכיר את הראש שחושב כך, אתם יודעים מי עוד התנגד לעליית יהודי מרוקו? בורג. מה שעשינו זה אכן הבאנו את כל הפזורה המזרחית, והמאמצים של ערבוב נכון של הסיפור הזה היו אמורים להימשך, אבל מה קרה? קם בגין ושוב פעם חצץ בינינו, בין האגף המזרחי לאשכנזי".



