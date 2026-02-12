ממשיכים: צה"ל תקף מחבל חיזבאללה בדרום לבנון

לא עוצרים: צה"ל תקף הערב (חמישי) לפני זמן קצר מחבל מארגון הטרור חיזבאללה במרחב א-טירי שבדרום לבנון.

מוקדם יותר היום אחרי עשורים של פעילות שנויה במחלוקת, ארגון יוניפי"ל, הכוח הצבאי של האו"ם לשמירת השלום במרחב הגבול בין ישראל ולבנון, ההודעה מגיעה לאחר שהאו"ם לא חידש את מנדט הפעילות של הכוח הצבאי, וכעת יחל צמצום מקיף של כוחותיו.