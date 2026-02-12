ממשיכים: צה"ל תקף מחבל חיזבאללה בדרום לבנון

מבזקים
צה"ל תקף מחבל מארגון הטרור חיזבאללה במרחב א-טירי שבדרום לבנון.

לא עוצרים: צה"ל תקף הערב (חמישי) לפני זמן קצר מחבל מארגון הטרור חיזבאללה במרחב א-טירי שבדרום לבנון.

מוקדם יותר היום  אחרי עשורים של פעילות שנויה במחלוקת, ארגון יוניפי"ל, הכוח הצבאי של האו"ם לשמירת השלום במרחב הגבול בין ישראל ולבנון, ההודעה מגיעה לאחר שהאו"ם לא חידש את מנדט הפעילות של הכוח הצבאי, וכעת יחל צמצום מקיף של כוחותיו.

הכוח הצבאי, שמונה כיום מעל ל-7,500 חיילים ממעל ל-48 מדינות שפועלים על גבול לבנון, לא זכה לחידוש המנדט הצבאי שלו על ידי האו"ם, והמנדט הרשמי שלו נגמר בסוף השנה שעברה, אך זכה להערכה זמנית ומצומצמת.


