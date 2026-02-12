מתיחות שיא בצפון: העירייה בהודעה דחופה לתושבים

בעקבות הבהלה בקרב תושבי קריית שמונה והסביבה, בעירייה מיהרו להבהיר כי הנסיבות שהביאו לשמיעת הפיצוצים העזים נמצאים בבדיקה. לפי שעה אין שינו בהנחיות

תושבי קריית שמונה ויישובי הגליל העליון שומעים בדקות האחרונות (חמישי) הדי פיצוצים חזקים המהדהדים ברחבי האזור.

דוברות עיריית קריית שמונה הוציאה הודעת הרגעה מיוחדת לתושבים, בה הובהר כי מקור הקולות הוא פעילות יזומה של כוחותינו. על פי ההודעה, הדי הפיצוצים הם תוצאה של ירי ארטילרי שמבצעים כוחות צה"ל הפרוסים במרחב.

בעירייה מדגישים כי אין חשש לאירוע ביטחוני וכי מדובר בפעילות שגרתית של הצבא. "במקרה של אירוע אמת, תצא הודעה מסודרת ומעודכנת בהתאם," נמסר מהדוברות.

התושבים מתבקשים להמשיך בשגרת יומם ולהישמע להנחיות פיקוד העורף והרשות המקומית כפי שיימסרו במידת הצורך.