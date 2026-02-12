אובך, גשם וטמפ' שלא נראו הרבה זמן: תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בימים הקרובים יהיה הפכפך. תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ובדרום תתרחש סופת אובך. במקביל, גשם מקומי ירד בצפון. תחזית מזג אוויר

יום שישי: תחול עלייה בטמפרטורות, ויעשה חם מהרגיל ‏לעונה ויבש במידה ניכרת. ינשבו רוחות ‏חזקות ויעשה אביך, ובנגב ‏יתחוללו סופות חול. אחה"צ יחדור אוויר קריר ולח יותר, ויחל לרדת גשם ‏מדי פעם בעיקר בצפון הארץ, ‏מלווה בסופות רעמים בודדות, אשר יתפשט בערב ובלילה למרכזה.

יום שבת: מעונן חלקית, עם ירידה ניכרת בטמפרטורות. עד הצהריים ירד גשם מקומי בצפון הארץ וייתכן גם במרכזה.‏

יום ראשון: תחול עלייה בטמפרטורות וירידה באחוזי הלחות. הטמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה.

יום שני: תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות, ויעשה חם מהרגיל לעונה עד שרבי ואביך. בצפון הארץ ינשבו רוחות מזרחיות ערות.

יום שלישי: מעונן חלקית עם ירידה ניכרת בטמפרטורות ועלייה בלחות. בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל.