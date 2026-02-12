דיווח: ארה"ב פעלה בחשאי לקדם למפגינים באיראן גישה לאינטרנט

ב"וול סטריט ג'ורנל" דווח כי ממשל טראמפ הבריח לאיראן אלפי מסופים של מערכת "סטארלינק", שירות האינטרנט הלווייני של אילון מאסק - זאת במטרה לסייע למפגינים נגד משטר האייתוללות בעקבות חסימת רשת האינטרנט במדינה

ארה"ב בצעד נוסף נגד המשטר האיראני: ממשל טראמפ שלח בחשאי אלפי מסופים של מערכת "סטארלינק" לאיראן בחודש שעבר, זאת בעקבות הצעדים הדרמטיים של משטר האייתוללות לדיכוי המחאות במדינה. כך דווח היום (חמישי) בעיתון "וול סטריט ג'ורנל".

לפי הדיווח, המבוסס על דבריהם של גורמים אמריקניים, העברת הערכות נועדה לאפשר לשמור על המפגינים נגד המשטר ולאפשר להם גישה לאינטרנט - זאת לאחר שהממשל ניתק את רשת האינטרנט במדינה כחלק מהצעדים נגד המחאות. על פי ההערכות, מדובר בכ-6 אלף מסופים שהוברחו לתוך איראן.

כזכור, ב-8 בינואר ארגון NetBlocks, אשר עוקב אחרי הגישה לאינטרנט ברחבי העולם, דיווח על שיבושים חמורים בגישה לרשת ברחבי איראן - ובהמשך נאמר כי החיבור לאינטרנט הושבת לחלוטין בכל המדינה. בשבועות האחרונים דווח כי הגישה לאתרים ספציפיים הוחזרה בחלק מהאזורים באיראן, אך דובר הממשלה פטמה מוהאג'ראני טען כי הגישה לאתרים המבוססים מחוץ לאיראן לא צפויה לשוב עד אחרי השנה הפרסית החדשה, המצויינת בסוף חודש מרץ.