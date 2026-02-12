בן גביר מגבה את יעקובי: "יישאר נציב שב"ס לשנים רבות"

אחרי שהמחלקה לחקירות שוטרים בפרקליטות המדינה הודיעה היום לנציב שירות בתי הסוהר, רב גונדר קובי יעקובי, כי שוקלים להעמידו לדין פלילי. הוא זוכה לגיבוי מהשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר: "הוא יישאר נציב שב״ס שנים רבות, מגיע לו פרס ישראל".

דברים המלאים: "מגבה את נציב שב״ס קובי יעקובי והוא יישאר נציב שב״ס שנים רבות על ישום המדיניות שלי והשינויים הדרמטיים שעשה לטובת ביטחון המדינה מגיע ליעקובי פרס ישראל".

"התיק שהיועמ"שית המפוטרת תופרת כרגע לנציב שב"ס, קובי יעקובי, הוא המשך הניסיון לפגוע בקצינים בכירים שמיישמים מדיניות הממשלה והיא עושה זאת כדי להחריב את ממשלת הימין. הגיע הזמן שעו"ד בהרב מיארה תפסיק לייעץ ותרוץ בבחירות הקרובות כיאה לראשת האופוזיציה.".

כזכור מוקדם יותר היום המחלקה לחקירות שוטרים בפרקליטות המדינה הודיעה לנציב שירות בתי הסוהר, רב גונדר קובי יעקובי, כי היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה שוקלים להעמידו לדין פלילי, בכפוף לשימוע, בחשד לעבירות מתחום טוהר המידות.

