מג"ד פיקוד העורף ל"סרוגים": "נערכים לחלץ אלף אנשים בבת אחת"

בצל הכוננות המבצעית לתגובה איראנית, סא"ל א', מג"ד רם בחטיבת החילוץ וההדרכה של פיקוד העורף, מבהיר בשיחה מיוחדת עם "סרוגים" כי כוחותיו נמצאים במוכנות מתמדת לכל תרחיש: "מהמקרה הקל ועד למקרה הכבד"

בתקשורת בישראל מדברים כבר יותר מחודש על אפשרות של תקיפה איראנית נוספת , מאז "עם כלביא" ביוני האחרון. עדיין לא ברור האם ומתי זה יקרה, אבל בראיון ל"סרוגים" מבהיר מג"ד רם של חטיבת החילוץ כי הם מוכנים לכל תרחיש.

בתגובה לשאלתנו על מידת ההרס אליה הם מתכוננים במתקפה האיראנית הבאה, משיב המג"ד כי היחידה מוסמכת לחלץ "מהקל ביותר ועד הכבד ביותר". מורכבות הזירה נקבעת לפי הרדיוס שלה ואופי הנזק – בין אם מדובר בקריסה חלקית ובין אם בקריסה של בית שלם. במקרים ספציפיים הדורשים התמחות ייחודית, כגון הצפות במעליות ובקומות כפי שקרה בעבר, הגדוד יודע להיעזר ביחידות מקצועיות מקבילות.

מלחמה נוספת בפתח? צילום: (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

ניהול אירועים המוניים: "הזמן הוא דרמטי"

ההיערכות לחילוץ המוני משפיעה על גיוס המשאבים. "ההשפעה של כמות האנשים משפיעה על שני דברים: עד כמה אני משתמש ברשות המקומית לטיפול באנשים, ומהי כמות כוח האדם שנפעיל לאירוע", אומר המג"ד, ומדגיש כי אירוע של אלף איש דורש מענה שונה לחלוטין מאירוע של בודדים. לדבריו, "פקטור הזמן הוא הדבר הכי דרמטי שיש בחילוץ", והשעות הראשונות מרגע הפגיעה הן קריטיות להצלת חיים. עוד הוא מוסיף כי בפיקוד העורף נערכים גם לחילוצים המוניים של אלף איש.

הגעה לזירה בתוך דקות



הכוחות ערוכים לעבודה סביב השעון, כאשר חילוצים מורכבים עשויים להימשך יומיים ואף שלושה בהתאם למורכבות הפגיעה בלכוד. המג"ד מבהיר בשיחה איתנו כי המהירות היא סימן ההיכר של היחידה: "לוקח לנו בערך דקות להגיע לזירה. אם ניקח את סבבי הלחימה בעשור האחרון, אנחנו מדברים בטווחים של דקות לרוב".

בסיכום דבריו, מבהיר המג"ד כי למרות השינויים באופי ההרס מזירה לזירה, המשימה נשארת ברורה: "אנחנו מבינים מעולה שהשעות הראשונות הן דרמטיות, ואנחנו ערוכים לעבוד 24/7 כדי לבצע את המשימה".