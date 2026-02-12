רמז לאיראן? טראמפ מהדהד את הגעת נושאת המטוסים השנייה לאזור

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מרעיש בתופי המלחמה ומאיים על איראן, לאחר שנחשף כי נושאת מטוסים נוספת תגיע לאזור המזרח התיכון

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, פרסם לפני זמן קצר הודעה ברשתות החברתית בבעלותו, בה חיזק טראמפ את הדיווחים על שליחת נושאת מטוסים שנייה לאזור המזרח התיכון, כחלק מתגבור הכוחות המשמעותי ביותר באזור מזה זמן רב.

טראמפ פרסם מחדש את חשיפת מגזין ה-wall street journal בו דווח לראשונה כי הפנטגון הורה לנושאת המטוסים ג'ורג' בוש המוצבת בפלורידה בארצות הברית להחל במסע אל המזרח התיכון, בהמשך לתגבור הכוחות האזורי.

טראמפ הדהד את הפרסום, במה שנראה כמו מסר נוסף אל המשטר האיראני, אשר ממשיך בהתמדתו ובהתנגדותו הפומבית להתפרקות מיכולות העשרת גרעין והטילים הבליסטיים. ההודעה על שליחת נושאת המטוסים הנוספת הגיעה גם זמן קצר לאחר פגישת הנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו.