השירות המטאורולוגי בעדכון חשוב: "לראשונה העונה"

רגע לקראת סוף השבוע, השירות המטאורולוגי מסכם את השבוע החולף ומעניק הצצה לקראת השבוע הבא עם נתון שמגיע לראשונה העונה

השירות המטאורולוגי מעדכן על רצף אירועים בעלי מאפיינים אביביים מובהקים המצפים לנו בימים הקרובים. המהפך יתחיל כבר מחר (שישי), עם התחממות ורוחות דרומיות שיתחזקו בהדרגה.

סופ"ש סוער: רוחות של 80 קמ"ש ואובך

מחר בשעות הצהריים הרוחות צפויות להתחזק משמעותית, עם משבים שיעלו מעל 60 קמ"ש ובפרקי זמן קצרים אף יגיעו ל-70 עד 80 קמ"ש. במקביל, האוויר ייעשה אביך ובדרום הארץ צפויות סופות חול, מה שמחייב זהירות יתרה בדרכים. בדרום הנגב ובערבה הרוחות החזקות עלולות להוביל להגבהה משמעותית של גובה הגלים בים באילת.



למרות האובך, הגשם לא נעלם: משעות אחר הצהריים מחר יחלו לרדת ממטרים בצפון הארץ, שייתכן ויגיעו מדי פעם גם למרכז. הגשם צפוי להתרכז בעיקר בצפון ויימשך עד שבת בצהריים.

יום שני: השרב הגדול מגיע

לאחר הפוגה קצרה ביום ראשון, ביום שני צפוי שינוי דרמטי. לראשונה העונה, שרב משמעותי יפקוד את אזורנו. הטמפרטורות יעברו את רף 30 המעלות באזורים רבים במרכז ובדרום, ובמקומות מסוימים הן אף עשויות לטפס ולגרד את ה-35 מעלות.

