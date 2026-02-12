חתן פרס ישראל ללשון עברית: פרופ' יוסף שטרית

שר החינוך, יואב קיש, הודיע היום (חמישי) כי חתן פרס ישראל בתחום חקר הלשון העברית, לשונות היהודים וספרויותיהם לשנת תשפ"ו הוא פרופ' יוסף שיטרית.

ועדת הפרס, בראשותה של פרופ' יהודית הנשקה ובהשתתפות החברים פרופ' מאיר בר-אשר ופרופ' דניאל סיון, בחרה להעניק את הפרס היוקרתי לפרופ' שיטרית על פועלו המחקרי הענף והייחודי לאורך עשורים.

בנימוקי הוועדה הודגש כי הפרס מוענק לו על מחקריו המעמיקים בתחום הלשון הערבית-יהודית וספרותה. הוועדה ציינה לשבח את ניהולו של מחקר שדה רב-היקף ופורץ דרך שנערך בקרב יהודים ומוסלמים, וכן את מחקריו החשובים על הניבים המדוברים של יהדות מרוקו – ניבים המצויים כיום בשלבים מתקדמים של הכחדה, ומחקרו של שיטרית מהווה עבורם תיעוד והצלה של ממש.

עוד הוסיפו חברי הוועדה כי עבודתו המקיפה של פרופ' שיטרית אינה מצטמצמת רק להיבטים לשוניים, אלא כוללת גם את חקר השירה, הפתגם ויצירות תרבותיות נוספות המהוות חלק בלתי נפרד מהמורשת הרוחנית של יהדות המגרב.

פרס ישראל, הנחשב לפרס החשוב והיוקרתי ביותר המוענק על ידי המדינה, יינתן לפרופ' שיטרית בטקס הממלכתי המסורתי שייערך במוצאי יום העצמאות ה-78 למדינת ישראל.