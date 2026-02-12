אירוע בטחוני באיזור המרכז: "תיאום מלא עם הצבא"

דיווח על שוהים בלתי חוקיים שחצו את הגדר בשטחים הפתוחים ממזרח לעיר הקפיץ את כוחות הביטחון. בעירייה מרגיעים: "האירוע בטיפול צה"ל והמשטרה, ניתן להמשיך בשגרה"

דריכות בראש העין: כוחות צה"ל ומשטרת ישראל פועלים בשעה זו (חמישי) בכוחות מתוגברים בשטחים הפתוחים שממזרח לעיר, זאת בעקבות דיווח על חציית גדר של שוהים בלתי חוקיים במרחב.

עיריית ראש העין עדכנה כי האירוע נמצא בטיפול ישיר של כוחות הביטחון המשתמשים באמצעים מיוחדים לסריקת השטח. במקביל, כיתת הכוננות העירונית הועמדה במצב כוננות גבוהה ונמצאת בתיאום מלא עם הצבא והמשטרה, בעוד כוחות השיטור העירוני נפרסו בשטח העיר כדי להגביר את תחושת הביטחון.

למרות הפעילות הביטחונית הערה, בעירייה מדגישים כי נכון לשעה זו אין שינוי בהנחיות לתושבים. "בשלב זה אין הנחיות מיוחדות וניתן להמשיך בשגרה רגילה", נמסר בהודעת הביטחון של העירייה.

מוקד 106 העירוני זמין עבור התושבים לכל שאלה או דיווח על פעילות חשודה. גורמי הביטחון ימשיכו לעדכן בכל התפתחות במידה והמצב ישתנה.

בהמשך העירייה הבהירה כי "לאחר פריסת כוחות בשטחים הפתוחים, העלאת מסוק לאוויר ובדיקת גשש מקצועי בשטח – נקבע כי לא הייתה חציית גדר. האירוע הסתיים. לא נשקפה סכנה לתושבים".

"כוחות הביטחון העירוניים (משמר העיר והשיטור העירוני), יחד עם צה״ל ומשטרת ישראל, פעלו במהירות, במקצועיות ובעירנות גבוהה. ראש העיר רז שגיא היה בשטח, ליווה את הכוחות מקרוב ועמד בקשר שוטף עם כלל הגורמים עד לסיום האירוע" נאמר. "נמשיך לפעול בנחישות למען ביטחון התושבים. נבקש להיצמד אך ורק להודעות רשמיות של העירייה ולהימנע מהפצת שמועות".