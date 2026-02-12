בגלל ירי חמולות: הצבא סורק את השכונה הפלסטינית בחברון

המועצה האזורית קריית ארבע הודיעה לתושבים על אירוע ביטחוני בשכונה הפלסטינית ג'אליס הסמוכה: "לא נאפשר מצב של ירי בתירוץ של ריב חמולות כזה או אחר במרחב שלנו".

ההודעה המלאה: "שער התעשיה נפתח לתושבי שכונת גל בלבד, לכלל הציבור ניתן לנסוע דרך תחנת הדלק. כוחות צבא וביטחון נמצאים בשטח וסורקים את מרחב שכונת ג'אליס. ביטחון המועצה נמצאים בשטח לצד הצבא, והנהלת המועצה בקשר רציף עם כלל גורמי הביטחון. לא נאפשר מצב של ירי בתירוץ של ריב חמולות כזה או אחר במרחב שלנו. אין הנחיות מיוחדות, במקרה חירום תצא הודעה נוספת".