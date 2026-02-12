גורם בממשלה לסרוגים: "השופטים נותנים רישיון לעבור על החוק"

גורם בממשלה התייחס הערב (חמישי) בשיחה לסרוגים לביקורת על התנהלות מערכת המשפט בפרשת הרוגלות, וטען כי למעשי השופטים יש השלכות חמורות בשני מישורים מרכזיים.

לדבריו, "הם נתנו רישיון לעבור על החוק. במשטרה יודעים שאפשר לעבור על החוק ולא יקרה כלום, כמו בפרשת הפצ"רית".

עוד הוסיף הגורם כי להחלטות אלו יש השלכה ישירה על המאבק בפשיעה בחברה הערבית. לטענתו, "זו מכת מוות למלחמה בפשיעה בחברה הערבית. אף אחד בממשלה ובכנסת לא יסכים לתת למשטרה את הכלים הטכנולוגיים הנדרשים כדי להיאבק בפשיעה, כי יודעים שהמשטרה תעשה מה שהיא רוצה איתם ותעבור על החוק".

לדבריו, מצב זה מהווה "מתנה ענקית לארגוני הפשיעה, על חשבון כלל אזרחי ישראל, ובראשם אזרחי ישראל הערבים".



כאמור, חברי ועדת הרוגלות הודיעו הערב לשר המשפטים יריב לוין על התפטרותם מתפקידם, לאחר שלדבריהם הוטלו על עבודתם מגבלות חריפות שמנעו את השלמת הבדיקה ומתן דין וחשבון מלא לציבור. לדבריהם, פעלו גורמים שונים, ובראשם גורמי האכיפה שנבדקו על-ידי הוועדה, במטרה לסכל את פעילותה.



במכתב צוין עוד כי הוועדה נרתמה לבחינת הפרשה שכונתה "פרשת פגסוס", שנגעה בליבת הזכות לפרטיות ובאמון הציבור בגורמי האכיפה. חברי הוועדה הוסיפו כי במהלך פעילותם הוצגו בפניהם מידע וממצאים חריגים המעוררים חשש שהפרשה חמורה מכפי שהוערך עד כה, אך ציינו כי מדובר במידע חלקי בלבד מאחר שלא התאפשר להם להשלים את הבדיקה.



שר המשפטים לוין כתב כי "מי שבאמת צריכים להתפטר היום, אלה אתם, שלושת שופטי בית המשפט העליון, יצחק עמית, עופר גרוסקופף וחאלד כבוב", והוסיף כי השופטים "בעיניים פקוחות ובכוונת מכוון, עשו יד אחת עם הגורמים שאמורים לעסוק באכיפת החוק, כדי לטייח את אחת הפרשות החמורות ביותר בתולדות המדינה של פגיעה בזכויות אדם ואזרח".



