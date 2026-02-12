לוין תוקף את שופטי העליון: "טייחתם את הרוגלות, עליכם להתפטר"

לוין תקף את שופטי העליון לאחר התפטרות חברי ועדת הבדיקה לרוגלות, וטען כי פעלו לטיוח הפרשה וכי עליהם לשאת באחריות ולהתפטר

סגן ראש הממשלה ושר המשפטים, יריב לוין, תקף הערב (חמישי) בחריפות את שופטי בית המשפט העליון בעקבות הודעת ההתפטרות של חברי ועדת הבדיקה הממשלתית לבחינת השימוש ברוגלות. לדבריו, האחריות למצב שנוצר מוטלת על שופטי בג״ץ, שלטענתו פעלו לטיוח הפרשה ופגעו בזכויות האזרח.

לוין כתב כי "מי שבאמת צריכים להתפטר היום, אלה אתם, שלושת שופטי בית המשפט העליון, יצחק עמית, עופר גרוסקופף וחאלד כבוב", והוסיף כי השופטים "בעיניים פקוחות ובכוונת מכוון, עשו יד אחת עם הגורמים שאמורים לעסוק באכיפת החוק, כדי לטייח את אחת הפרשות החמורות ביותר בתולדות המדינה של פגיעה בזכויות אדם ואזרח”.

עוד טען השר כי פסיקות השופטים לאורך השנים העדיפו, לדבריו, מחבלים ובני משפחותיהם "בתירוץ של דאגה כביכול לזכויות אדם", וכי מכתב ההתפטרות של חברי הוועדה כולל קביעה שלפיה הוצגו בפניהם "מידע, ממצאים חריגים וסימנים מדאיגים המעלים חשש כי פרשה זו חמורה בהרבה, בעומקה ובהיקפה, מכפי שהצטייר עד כה".

לדבריו, קביעה זו מצטרפת למסקנות שפרסם לאחרונה מבקר המדינה בנושא השימוש הבלתי חוקי ברוגלות. לוין הוסיף כי השופטים"צריכים לשבת בביתם חפויי ראש", וטען כי מעלו בתפקידם והפקירו את פרטיות וזכויות אזרחי ישראל.

בסיום דבריו הצהיר שר המשפטים כי ימשיך להיאבק עד ש"הצדק ייעשה", כלשונו, ועד ש"העבריינים יבואו על עונשם" והגורמים שלטענתו טייחו את הפרשה “יאבדו את אחיזתם בבית המשפט העליון".