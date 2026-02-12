ישתתף מרחוק: נתניהו לא יגיע לפתיחת מועצת השלום

ראש הממשלה בנימין נתניהו ישתתף מרחוק בכנסת AIPAC השנתי, וכתוצאה לא יטוס לוושינגטון בשבוע הבא. המשמעות: נתניהו לא ישתתף בכינוס הראשון של מועצת השלום

בלשכת ראש הממשלה אישרו כעת (חמישי) כי ראש הממשלה בנימין נתניהו ישתתף מרחוק בכנס AIPAC השנתי - וכתוצאה הוא לא יטוס בשבוע הבא לוושינגטון פעם נוספת. במקביל דווח כי גם ראש האופוזיציה יאיר לפיד לא יגיע לכנס של השדולה הפרו-ישראלית.

המשמעות העיקרית של ההחלטה היא שנתניהו לא ישתתף בכינוס הראשון של מועצת השלום שמתוכננת להתקיים ביום חמישי הבא כחלק מהכנס. רק אתמול נתניהו חתם על ההצטרפות הרשמית של ישראל למועצה שתנהל את הפסקת האש בעזה, במעמד מיוחד עם מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו.

ההודעה מגיעה עם סיום ביקורו הנוכחי של נתניהו בארה"ב, במהלכו נפגש עם הנשיא דונלד טראמפ בבית הלבן. בהצהרה שנשא לפני עלייתו למטוס נתניהו התייחס למגעים עם איראן והביע ספק על היכולת להגיע להסכם - אך הביע תמיכה בדרישות של טראמפ מהאיראנים.

לדבריו, "הנשיא סבור שהאיראנים כבר מבינים עם מי יש להם עסק. אני חושב שהתנאים שהוא מציב, בשילוב ההבנה שלהם שטעו בפעם הקודמת כשלא הגיעו להסכם, עשויים להביא לכך שיסכימו לתנאים שיאפשרו השגת הסכם טוב".

"אני רוצה לומר באופן ברור: אינני מסתיר את הספקנות הכללית שלי לגבי האפשרות להגיע להסכם כלשהו עם איראן" הדגיש. "עם זאת, הבהרתי שאם יושג הסכם – עליו לכלול את המרכיבים החשובים לנו, למדינת ישראל, ולדעתי גם לקהילה הבינלאומית כולה: לא רק סוגיית הגרעין, אלא גם הטילים הבליסטיים והשלוחים האיראניים באזור".

בסיכום דבריו נתניהו טען כי "זו הייתה שיחה מצוינת. כמובן שנגענו גם בעזה, באזור כולו ובנושאים כלליים נוספים. בכל מקרה, זו עוד שיחה עם ידיד גדול של מדינת ישראל – נשיא שאין כמותו. תודה רבה לכם".