זמני כניסת ויציאת שבת פרשת משפטים - שקלים תשפ"ו

פרשת מִשְׁפָּטִים היא פרשת השבוע השישית בספר שמות. היא מתחילה בפרק כ"א, פסוק א' ומסתיימת בפרק כ"ד, פסוק י"ח. רוב הפרשה מפרטת מצוות ודינים רבים, בעיקר כאלו הקשורים לתחום המשפטי. בסוף הפרשה מסופר על טקס כריתת ברית של בני ישראל עם אלוהים ועל עליית משה להר סיני.

בחלק מהשנים קוראים את פרשת משפטים בשבת הסמוכה לראש חודש אדר, ולפיכך קוראים בה גם את הפרשיה הראשונה מ"ארבע פרשיות" – פרשת שקלים.

זמני כניסת ויציאת השבת

ירושלים

כניסת השבת: 16:48. יציאת השבת: 18:02

תל אביב

כניסת השבת: 17:04. יציאת השבת: 18:04

חיפה

כניסת השבת: 16:56. יציאת השבת: 18:02

באר שבע

כניסת השבת: 17:07. יציאת השבת: 18:04

חברון

כניסת השבת: 17:09. יציאת השבת: 18:03

גוש עציון

כניסת השבת: 17:08. יציאת השבת: 18:03

אריאל

כניסת השבת: 16:53 יציאת השבת: 18:02

אילת

כניסת השבת: 16:57 יציאת השבת: 18:05

צפת

כניסת השבת: 16:56 יציאת השבת: 18:00