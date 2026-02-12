חברי ועדת הרוגלות התפטרו: "אין ביכולתנו להגיע לחקר האמת"

חברי הוועדה טוענים כי גורמי האכיפה סיכלו את עבודתם, מנעו העברת מידע וגבילו את סמכויות הבדיקה, ולכן קבעו כי לא ניתן להגיע לחקר האמת או להציג לציבור ממצאים מלאים

חברי ועדת הבדיקה הממשלתית לבדיקת רכש, מעקב ואיסוף מידע בכלים קיברנטיים אחר אזרחים ונושאי משרה הודיעו הערב (חמישי) לשר המשפטים יריב לוין על התפטרותם מתפקידם, לאחר שלדבריהם הוטלו על עבודתם מגבלות חריפות שמנעו את השלמת הבדיקה ומתן דין וחשבון מלא לציבור.

במכתב ההתפטרות ציינו חברי הוועדה כי מאז מינויים באוגוסט 2023 פעלו גורמים שונים, ובראשם גורמי האכיפה שנבדקו על-ידי הוועדה, במטרה לסכל את פעילותה. לדבריהם, אותם גורמים סירבו להעביר מידע נדרש, לא אפשרו חקירת עדים מרכזיים ואף נמנעו משיח למציאת מתווה עבודה מוסכם. עוד נטען כי לצד זאת הוטחו בוועדה האשמות שונות שלוו, כלשונם, ב"תילי תילים של קונספירציות" שאין להן קשר למציאות.

עוד כתבו חברי הוועדה כי במשך כשנתיים וחצי לא קיבלו את החומרים הדרושים לעבודתם, וכי מתווה פשרה שהוצג לאחרונה קבע שהגורמים הנבדקים עצמם יגדירו את גבולות פעילות הוועדה ואת המידע שיועבר אליה, באופן שאינו מאפשר בירור אמיתי של הפרשה. בנסיבות אלה קבעו כי "אין ביכולתנו להגיע לחקר האמת ולספק לציבור דין וחשבון אמין וממצה", ולכן החליטו להתפטר מתפקידם.

במכתב צוין עוד כי הוועדה נרתמה לבחינת הפרשה שכונתה "פרשת פגסוס", שנגעה בליבת הזכות לפרטיות ובאמון הציבור בגורמי האכיפה. חברי הוועדה הוסיפו כי במהלך פעילותם הוצגו בפניהם מידע וממצאים חריגים המעוררים חשש שהפרשה חמורה מכפי שהוערך עד כה, אך ציינו כי מדובר במידע חלקי בלבד מאחר שלא התאפשר להם להשלים את הבדיקה. לדבריהם, הנפגעים הישירים מכך הם אזרחי ישראל, שהפגיעה האפשרית בפרטיותם לא נבדקה עד תום.

לסיום הודו חברי הוועדה לשר המשפטים על האמון שניתן בהם והביעו צער על כך שלא התאפשר להם לתרום להגנה על הזכות לפרטיות של אזרחי המדינה כפי שהתבקשו.



