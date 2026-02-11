פדיחה בשידור חי: אשר גרייבר על התקרית שגרמה להשעייתו מהרדיו

זהו ללא ספק אחד הסיפורים הכי "לא נעימים" (אבל קורעים מצחוק) שגרייבר שיתף בפודקאסט התקשורת החדש של אתר "סרוגים". על החיים מאחורי המיקרופון ועל הפרסום במגזר החרדי, אשר גרייבר פותח הכל ב"אוף דה רקורד"

אשר גרייבר, מבכירי שדרני הרדיו במגזר החרדי ("קול פליי"), התארח לאחרונה בפודקאסט "אוף דה רקורד" לשיחה חשופה על הקריירה, הפרסום והשינויים שעוברת החברה החרדית.

גרייבר, שנזכר בגעגוע בילדותו כמאזין אדוק שניסה ללא הצלחה לזכות בפרסים בשידור, רואה במיקרופון הרבה מעבר לכלי תקשורת פשוט. "שדרן טוב חייב לדעת להציג אנרגיה גבוהה גם אם הוא קם עייף", הוא מסביר, ומשווה את מלאכת השדרן לאמנות המשחק.

אחד הנושאים הטעונים שעלו בשיחה הוא המחיר האישי הכבד של הפרסום. גרייבר הודה בכנות כי "בדיעבד הוא מתחרט על הפרסום" בשל הפגיעה הקשה בפרטיותו במגזר החרדי. הוא שיתף בסיפור אישי על פגישת שידוכין בבית קפה שהופרעה שוב ושוב על ידי מעריצים שביקשו יחס, עד שהבחורה החליטה לסיים את הקשר כי חשה שהחיים לצד דמות מוכרת "גדולים עליה".

לצד הקשיים, גרייבר רואה בעבודתו שליחות עמוקה, במיוחד עבור מאזינים הנמצאים ברגעים קשים. הוא שיתף בזיכרון מטלטל על מאזין צעיר שנאבק במחלה קשה, אשר התוכנית של גרייבר הייתה עבורו "מחיה אותו" ומעניקה לו כוח. לאחר פטירתו, התברר כי הבחור ביקש בצוואתו המפורשת שגרייבר יגיע ללוות אותו בדרכו האחרונה. "האחריות של המיקרופון היא כפולה", הוא מציין, במיוחד כשהמאזינים מחפשים עידוד ותקווה.

אולפן סרוגים

בנוגע למהפכת המוזיקה היהודית, גרייבר מצביע על תהליך של פתיחות שסחף את המגזר. הוא מזכיר את פריצת הדרך של ישי לפידות ועד לטקסטים המודרניים של ישי ריבו וחנן בן ארי. לדעתו, המוזיקה והטכנולוגיה הפכו את המגזר למכיל יותר: "היום יש יותר קבלה לשירים שמחברים בין המגזר החרדי לכללי", הוא מסכם, תוך שהוא מקפיד להעניק למאזיניו "בוקר שמח" ואופטימי בכל יום מחדש.

