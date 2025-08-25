תחנת הרדיו קול ברמה חויבה לשלם כ-400 אלף ש"ח לאשכולות לאחר ששידרה שירים במשך 15 שנה ללא תשלום תמלוגים. השופט קבע: התנהלות בחוסר תום לב מוחלט

תחנת הרדיו החרדית קול ברמה, שמנוהלת על ידי אריאל דרעי ונמצאת בבעלות צבי עמר, נקנסה בסכום של כ-400 אלף שקלים – כך פרסם אורן פרסיקו ב"עין השביעית". הפסיקה ניתנה בעקבות תביעה מצד חברת אשכולות, שמייצגת אמנים ישראלים בגביית תמלוגים. השופט הביע ביקורת חריפה על התנהלות התחנה, וקבע כי היא נהגה בחוסר תום לב מוחלט תוך סחבת ממושכת.

רקע לתביעה: שידורים ללא תשלום תמלוגים

הסיפור מתחיל לפני כשלוש שנים, כאשר אשכולות ועמותת עילם – שתיהן פועלות להגנת זכויות מבצעים – הגישו תביעה משותפת נגד חברת קול ברמה בע"מ. הסכום המבוקש עמד על 1.5 מיליון שקלים, והטענה המרכזית הייתה שהתחנה שידרה ביצועים מוגנים של אמנים ישראלים במשך שנים רבות, מבלי לקבל אישור ומבלי לשלם תמלוגים כנדרש בחוק.

על פי התביעה, שהוגשה באמצעות עורך הדין ברק בר שלום, התחנה פעלה כך מאז הקמתה ב-2009 ועד להגשת המסמך המשפטי – תקופה של כ-13 שנים. בנוסף לפיצויים, דרשו התובעות צו מניעה שיאסור על קול ברמה להמשיך בשידור יצירות מוגנות ללא הסכם.

התגובה של קול ברמה: טענות נגד "מונופולים דורסניים"

בתגובה, לא הכחישה התחנה את השידורים, אך טענה באמצעות עורך הדין שי רובינשטיין כי אשכולות ועילם הן גופים מונופוליסטיים שמתמקדים בשימור הכנסותיהם ומשכורות לעובדים, ולא בהגנה אמיתית על יוצרים.

עוד נטען כי רבים מהאמנים המיוצגים הם גם מלחינים ומשוררים, ולכן זכויותיהם מנוהלות על ידי אקו"ם והפדרציה לתקליטים – ארגונים שיש עם התחנה הסכמים קיימים. קול ברמה הדגישה כי הציעה תשלומים, אך התובעות דרשו סכומים מופרזים.

התפתחויות במשפט: פשרה עם עילם וביקורת שיפוטית

לפני כשנתיים, הגיעה עילם להסכם פשרה עם התחנה, שבמסגרתו סוכם על תשלום שנתי של 22,500 שקלים. התביעה מצד אשכולות נמשכה, ובדיון הראשון כבר הביע השופט אהרן אורנשטיין מורת רוח מהתנהלות קול ברמה.

בפסק דינו כתב השופט: "בתיק זה נחשפה מציאות קשה, לפיה הנתבעת במשך 15 שנה אינה משלמת דבר, למרות שהיא משדרת שירים שמבצעים המיוצרים על ידי התובעת". הוא הציע לתחנה להתחיל בתשלומים ראויים, ובעקבות זאת הסכימה קול ברמה לשלם לאשכולות את הסכום השנתי מהפשרה עם עילם, עד להסדר סופי.

במהלך הדיונים, שהסתיימו במאי האחרון, העיד מנכ"ל התחנה אריאל דרעי. השופט שאל אותו מדוע המשיך לשדר ללא הסכם, והציע פשוט להפסיק את השידורים עד לפתרון. דרעי השיב כי תחנות אחרות, כמו קול חי, שידרו שנים ללא הסכמים, והשווה את המצב ליחסים עם מפרסמים כמו קוקה-קולה – שם ממשיכים בשידורים גם בזמן מחלוקות.

השופט חידד: "בסדר, אתה לא מסוגל להסתדר איתם, אז אתה בינתיים צריך לא לשדר, כמו כל אחד שלא מסתדר איתו".

פסק הדין הסופי: פיצויים והוצאות

בפסק הדין האחרון קיבל השופט אורנשטיין את התביעה. הוא קבע כי התחנה פעלה בחוסר תום לב מוחלט, המשיכה בהפרות תוך סחבת ארוכה, ונמנעה מתשלום אפילו הסכומים שלא היו שנויים במחלוקת. רק לאחר ביקורת בית המשפט ב-2024 שילמה עבור אותה שנה, אך לא עבור השנים הקודמות.

כתוצאה מכך, חויבה קול ברמה בפיצוי של 350 אלף שקלים עבור ההפרות עד 2021, בתוספת 10,000 שקלים הוצאות משפט ו-49 אלף שקלים שכר טרחת עורך דין – סה"כ כ-400 אלף שקלים.

עם זאת, דחה השופט את הבקשה לצו מניעה קבוע, מה שמאפשר לתחנה להמשיך בשידורים בכפוף להסדרים עתידיים.