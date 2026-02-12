ללי דרעי חושפת: "נחרדתי כששאלו אותי את השאלה הזאת"

ללי דרעי ריגשה בערב הפתיחה של מדרשת 'תכלית' בצפון: "אנחנו חיים ערכים ושליחות, וזה מה שאני רוצה שכל אחת מהבנות תפתח כאן"

מדרשת 'תכלית' בעכו קיימה אמש (ד') ערב פתיחה חגיגי לבית המדרש 'ראשית', המיועד לנשים צעירות בגילאי 30-18. המיזם החדש, שיופעל במתכונת שבועית, מציע שיעורים מפי רבני ישיבת ההסדר ורבניות המדרשה, המותאמים לסדר היום והשגרה של נשים עובדות וסטודנטיות מכל רחבי הצפון.

הצורך בבית המדרש הוכח עוד בטרם החל האירוע, כאשר למעלה מ-70 נשים נרשמו ללימוד הקבוע. "בית המדרש נותן מענה שאין כדוגמתו כיום בצפון הארץ", אומר בעז עמיר, מנהל ישיבת ההסדר עכו וממקימי המקום. "לצפון חסרות מדרשות הפונות לציבור רחב של נשים, כאלו שאינן עוסקות דווקא בהכנה לשירות לאומי או צבאי. הבנו שהקמת בית מדרש יכולה לתת מענה ואף למשוך קהלים נוספים ואוכלוסייה יהודית איכותית חזרה צפונה".

"נחרדתי מעצם השאלה"

אורחת הכבוד בערב הפתיחה הייתה אשת הציבור ללי דרעי, אימו של רס"ל סעדיה דרעי הי"ד, שנפל בקרב ברצועת עזה ביוני 2024. בדבריה לבנות, שיתפה דרעי בתחושותיה מאז האובדן ובחשיבות החינוך לשליחות.

"כשנשאלתי האם אני מתחרטת על שחינכתי את סעדיה לשליחות והקרבה עד הסוף למען עם ישראל כי אולי בגלל זה הוא נפל – נחרדתי מעצם השאלה", סיפרה דרעי בכאב. "זו כל מהותי וזו האמת שאני חיה על פיה בכל גופי, אז שלא אחנך כך את ילדיי? אנחנו חיים ערכים ושליחות וזה מה שאני רוצה שכל אחת ואחת מהבנות כאן תקבל ותפתח – את השליחות האישית שלה".

תנועה של צמא לזהות יהודית

הערב כלל שיעור מפי הרב בני בוסקילה ולימוד משותף עם ראש בית המדרש, הרבנית עפרה שטרן. הרבנית שטרן ציינה בהתרגשות כי לא צפו את היקף ההיענות הגבוה: "ראינו צורך גדול בתורה נשית שנלמדת מתוך חבורה. הרבה שנים אנו פועלים בעכו, אך מעולם לא הייתה תנועה כה גדולה ללימוד תורה".

לדבריה, העוצמה של הערב מהדהדת בכל מרחבי הצפון: "האזור צמא לזהות יהודית ולנוכחות יהודית, וכולי תקווה שניתן את המענה לכך".