צה"ל מפיק לקחים ותרגל השתלטות אויב על המים הכלכליים

בצה"ל סיימו השבוע תרגיל רב שייטתי עם יחידות העילית של חיל הים, במתרה לשפר את הגנת המים הכלכליים של ישראל. התרגיל תוכנן בעקבות מידע שסופק על ידי מחבל שנלקח בשבי

בצה"ל סיימו השבוע תרגיל רב שייטתי עם כל שלוש יחידות העילית של חיל הים. מטרת התרגיל, כפי שאומרים בצבא, הוא שיפור הגנת המים הכלכליים של ישראל.

התרגיל כלל שיתוף פעולה עם חיל האוויר, חיל הים, חיל התיקשוב ועוד. גורם צבאי אומר שאת התרגיל הובילה שייטת 3 יחד עם שייטת הצוללות ושייטת 13.

(צילום: דובר צה"ל)

בצבא אומרים שתרחיש הייחוס היה למגוון איומים רב מימדיים שמאיימים על מדינת ישראל, כשתורגלו מגוון תרחישים כמו פשיטה על אסדות הגנה מכלי שיט, הגנת הגבולות ועוד.

התרגיל, שנערך במרחקים שעד 130 מייל משטח ישראל, התקיים גם בעקבות מידע שנלקח מבכיר באויב לפני למעלה משנה - ובעקבות המידע פעלו בתרגיל.

צריך לזכור: במרחב הקרוב לישראל שטים מאות כלי שיט, וכל הזמן נדרשים לוודא שאף אחד מהם לא עויין.

וכמובן שאלת השאלות: מה השתנה מאז ה 7.10? גורם בטחוני אומר שנעשו הרבה פעולות מאז הן ברמת היחידות, הן ברמת הפרט והן במכלול כולו.