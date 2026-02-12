כנרת בראשי רומזת: אלה החשודים בפרשה הבטחונית

מי החשודים בהימורים על גורל המלחמה? עורכת הדין כנרת בראשי מעוררת סערה ברשת כשפרסמה רמז אודות זהות החשודים

פרשת ההימורים באתר "פולימרקט" (Polymarket) סביב אירועים ביטחוניים רגישים בישראל ממשיכה להכות גלים, והבוקר (חמישי) עורכת הדין כנרת בראשי מוסיפה שמן למדורה. בציוץ קצר אך טעון, רמזה בראשי על זהותם של חלק מהמעורבים לכאורה בפרשה, דבר שעורר סערה מיידית ברשתות החברתיות.

"טייס ונווט. לסגור את המדינה דחוף", כתבה בראשי בחשבון ה-X שלה, ובכך כיוונה את הזרקור לעבר קבוצה שנחשבת ל"קודש הקודשים" של צה"ל – צוותי האוויר. הרמיזה של בראשי מגיעה על רקע החשדות כי גורמים ישראלים השתמשו במידע פנימי כדי להמר על מועד ותקיפת יעדים באיראן ובזירות נוספות.

כזכור, הפרשה החלה כאשר באתר ההימורים המבוזר "פולימרקט" זוהו תנועות חשודות והימורים בסכומי עתק על שאלות ביטחוניות גורליות, רגע לפני שאלו התרחשו בפועל. החשד המרכזי שנבדק הוא שבעלי גישה למידע מסווג ניצלו את הקשרים שלהם כדי לגרוף רווחים כספיים על חשבון ביטחון המדינה.