שרון פרי חושפת: גיליתי בזמן סרטן עור על האף

שדרנית הספורט שרון פרי משתפת בפוסט אישי על אבחנת סרטן העור שלה, ומעלה מודעות לחשיבות הבדיקות המוקדמות בקרב אוהבי השמש והים. סיפור חשוב שמדגיש את ההבדל בין התעלמות לטיפול בזמן

שדרנית הספורט הוותיקה שרון פרי פרסמה פוסט מרגש ברשתות החברתיות, בו היא חושפת את אבחנת סרטן העור שלה מסוג תאי בסיס. בפוסט, שנועד להעלות מודעות בקרב אוהבי השמש והים, היא מתארת את המסע האישי שלה עם נגע בעור שהתגלה כסרטני. הסיפור האישי של פרי מדגיש את החשיבות של גילוי מוקדם, במיוחד עבור מי שחשופים לקרני השמש באופן קבוע.

הסיפור האישי: מפצע מרגיז לאבחנה סרטנית

פרי מספרת כי לפני שנתיים התמודדה עם פצע מרגיז באף, שאובחן כנגע שמש. "בחצי השנה האחרונה אותו פצע בדיוק חזר במלוא הדרו, מדמם ומסרב ללכת", כתבה. היא עברה ביופסיה נוספת, שהובילה לאבחנה: "BCC — סרטן עור מסוג תאי בסיס".

הנגע היה קטן, כזה ש"אפשר היה להמשיך להתעלם ממנו", אך פרי בחרה לא להתעלם. כמי שעובדת מול מצלמה, היא מדגישה כי "הפנים שלי הן חלק מהמקצוע שלי". ההחלטה לפעול בזמן נובעת מההבנה כי "גילוי מוקדם עושה את כל ההבדל".

החשיבות של ערנות והקשבה לגוף

בפוסט, פרי מזהירה כי "לא כל נקודה קטנה היא 'סתם'". היא מסבירה כי נגעים כאלה "אינם כואבים, אבל יכולים להכאיב הרבה אם לא מטפלים בזמן". המסר שלה הוא תזכורת להקשיב לגוף, במיוחד במצבים שבהם הסימנים אינם מלוּוים בכאב מיידי.

פרי מתארת את התהליך הקרוב: "כן — תהיה תקופת החלמה קצרה, כן — תהיה צלקת קטנה בדרך". עם זאת, היא מוצאת נחמה בכך ש"יש גם שקט גדול בלדעת שפעלתי בזמן". הפוסט נועד לעודד אחרים: "אל תתעלמו מנקודות שמופיעות פתאום, לכו להיבדק, ותשמרו על עצמכם".

תמיכה משפחתית: "איזה מזל שיש לי ילד כזה נפלא"

פרי מסיימת את הפוסט בהודיה לבנה, שתמך בה. "איזה מזל שיש לי ילד כזה נפלא שהוא גם החבר הכי טוב שלי שליווה אותי הבוקר לאב יו", כתבה.

הפוסט של פרי זכה לחשיפה רחבה, והוא משמש כתזכורת חשובה לקהל הרחב, במיוחד בישראל שטופת השמש, על הצורך בהגנה מפני קרינת UV ובבדיקות תקופתיות. סיפורה האישי קורא לכם לערנות, ולא להתעלם מסימנים קטנים שעשויים להציל חיים.