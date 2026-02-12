בלתי נתפס: מזכ"ל האו"ם שלח איגרת ברכה לציון המהפכה באיראן

המזכיר הכללי של האו"ם, אנטוניו גוטרש, העביר איגרת מיוחדת ברכה אל המשטר האיראני, אחרי טבח המפגינים הבלתי נתפס

אנטוניו גוטרש, שיגר מטעם מטה האומות המאוחדות, איגרת ברכה חגיגית אל המשטר באיראן. גוטרש העביר את האיגרת אל נציגי איראן באו"ם שהעבירו אותה אל האייתולה חמינאי, ואל הנשיא פזשכיאן.

על פי המידע שנמסר על ידי גורמים דיפלומטיים באו"ם האיגרת נשלחה מהמזכ"ל אל השלטונות באיראן, וציינה באופן חגיגי את המהפכה האסלאמית לפני 47 שנים, אז הופל שלטון השאה על ידי הממסד הדתי-שיעי ותומכיו.

באיגרת הודיע גוטרש כי הוא "מציין בשמחה את אירועי המהפכה, ואת ה'הישג העצום' ששהשיגו אזרחי איראן ומנהיגיהם לפני 47 שנים".

הידיעה מעוררת סערה של ממש במסדרונות האו"ם ובעולם בכלל, גורמים באו"ם יצאו בבוז מאחורי הקלעים כנגד המהלך, כאשר רבים מתארים את ציון המשטר שבועות בודדים לאחר שטבח בעשרות אלפי אזרחים שוחרי שלום היא "לא פחות מעיקור משמעות האו"ם כולו", בעוד אחרים מאשימים את גוטש כי "מדובר בהלבנה מכוונת של משטר רצחני טוטליטרי".

גוטרש ידוע בביקורת הרבה שהטיח בישראל לאורך השנים האחרונות, ושתיקתו הצורמת אל מול פשעי המשטר האסלאמי בטהראן ומשטרים חשוכים אחרים, כעת במקום שתיקה מספק גוטרש ברכות למשטר.