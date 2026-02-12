מפלגת הדמוקרטים מאיימת לעתור לבג"צ נגד העברת התקציב

בעקבות הפרת חוק יסוד: משק המדינה והנחת התקציב באיחור, מפלגת הדמוקרטים שלחה מכתב התראה לפני עתירה לבג"ץ בדרישה לקדם את דיוני התקציב ולהוציא סעיפים רבים מחוק ההסדרים

בעקבות מה שהם מגדירים כהפרת חוק-יסוד: משק המדינה זו השנה השנייה ברציפות – ח"כ נעמה לזימי ומפלגת ה"דמוקרטים" (סיעת העבודה) שיגרו מכתב התראה דחוף לפני עתירה נגד "מחדלי תקציב 2026". המכתב נשלח ליועמ"שית, ליועמ"שית הכנסת, לשר האוצר, ליו"ר הכנסת וליו"ר ועדת חוקה.

מתוך המכתב צילום: מפלגת הדמוקרטים

בפנייה חריפה שנשלחה באמצעות עו"ד עומרי שגב, נטען כי הממשלה מבצעת "ניסיון שיטתי, מכוון וחסר תקדים... לרוקן מתוכן את סמכויותיה החוקתיות של הכנסת". לפי המכתב, הממשלה הניחה את הצעת התקציב רק ב-19 בינואר 2026 – איחור של למעלה מחודשיים וחצי מהמועד הקבוע בחוק היסוד, שם נקבע כי התקציב צריך להיות מונח עד 60 יום לפני תחילת שנת הכספים.

במפלגת הדמוקרטים טוענים כי האיחור אינו עניין טכני, אלא מהלך שנועד להפעיל לחץ פסול על חברי הכנסת: "הממשלה, בפעולותיה ובמחדליה, יצרה מצב שבו הליך אישור תקציב המדינה לשנת 2026... הופך לפסאדה פרוצדורלית, נטול כל יכולת לדיון מהותי, מעמיק או אפקטיבי".

עוד נכתב כי הממשלה מציבה "אקדח על השולחן" של נבחרי הציבור, שכן אי-אישור התקציב עד סוף מרץ יוביל לפיזור הכנסת. "במצב דברים זה, שבו נותרו כ-34 ימי עבודה לדיון באלפי סעיפי תקציב... חברי הכנסת נדרשים לבחור בין אישור עיוור של התקציב לבין גרירת המדינה לבחירות".

המכתב תוקף בחריפות גם את היקפו של חוק ההסדרים, המשתרע על פני כ-420 עמודים. נטען כי מדובר בשימוש לרעה בפלטפורמה כדי להעביר רפורמות שאין בינן לבין התקציב דבר.

בסיום המכתב מועלות שלוש דרישות מרכזיות לתיקון הפגמים בהליך החקיקה: התחלת דיונים מיידית: הוראה לוועדות הכנסת להתחיל בדיוני התקציב ללא דיחוי קואליציוני נוסף. פיצול חוק ההסדרים: הוצאת כל הרפורמות שאין להן זיקה תקציבית ישירה לשנת 2026 והעברתן למסלול חקיקה רגיל. הפסקת בחירת הפורום החקיקתי הנוח: הבטחה שכל פרק בחוק יידון בוועדה המקצועית הרלוונטית לו, ולא בוועדות "נוחות" פוליטית.

לחברי הממשלה והייעוץ המשפטי ניתן ארכה להשיב עד ליום שלישי הבא, ולא – תוגש עתירה לבג"ץ. "זוהי כפייה של הרשות המבצעת על הרשות המחוקקת, המהווה שימוש לרעה בסמכות המכוננת ופגיעה אנושה בליבת ההליך הדמוקרטי".