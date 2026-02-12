הישג ענק: חוק "יו"ש עבר ברוב מוחץ בבית הנבחרים של פלורידה

*‏אחרי הכנס שקיים ראש מועצת שומרון עם חברי בית הנבחרים בפלורידה והפגישות עם נשיא הסנאט, חוק יו"ש עבר ברוב דו-מפלגתי של 92 מול 14. יוסי דגן הצהיר: "צעד חשוב לחשיפת האמת והצדק, יו"ש שייכת לעם היהודי"*

הישג מדיני חסר תקדים ליהודה ושומרון: לאחר שלפני כחודש השתתף ראש מועצת שומרון בכנס תקדימי בבית הנבחרים של פלורידה, שם הציג את חשיבות העברת הצעת החוק בעד יו"ש.

לאחר סדרת פגישות בארץ ובארה"ב שקיים עם בכירים בסנאט ובבית הנבחרים של פלורידה בנושא, הצעת החוק הקובעת כי המונח "הגדה המערבית" יוחלף במונח המקראי וההיסטורי "יהודה ושומרון" בכל מסמכי המדינה ובספרי הלימוד של פלורידה, עברה הלילה ברוב מוחץ של 92 תומכים מול 14 מתנגדים בלבד.

יוסי דגן וחברי בית הנבחרים | צילום: מועצה אזורית שומרון

כעת הצעת החוק תעלה להצבעה סופית בסנאט. ראוי לציין כי 9 נציגים מהמפלגה הדמוקרטית הצטרפו לרוב הרפובליקני והצביעו בעד החוק.

החוק עבר לאחר מאמצים רבים שהושקעו בשטח, כאשר ראש מועצת שומרון יחד עם הצוות שלו פעל באופן עקבי ובתיאומים הדוקים מול מקבלי ההחלטות.

בתמיכה דו מפלגתית

המהלך הבשיל בעקבות כנס מקצועי ופגישות אישיות שקיים לפני כעשרה ימים יוסי דגן בטלהאסי, בירת המדינה, עם נשיא הסנאט של פלורידה בן אלבריטון, ועם שר האוצר המקומי בלייז אינגוגליה. הנהגת המדינה, שהתרגשה מהדברים שהציג דגן על הקשר ההיסטורי של עם ישראל ליהודה ושומרון, הנחתה לקדם את החוק באופן מיידי.

הצעת החוק הוגשה כיוזמה דו-מפלגתית של חבר בית הנבחרים הרפובליקני צ'ייס טרמונט וחברת בית הנבחרים הדמוקרטית דברה טנדריך.

חבר בית הנבחרים צ'ייס טרמונט אחד מיוזמי החוק הסביר על חשיבות המהלך: "ההתייחסות לאזור כיהודה ושומרון נצמדת לעובדות היסטוריות, בעוד שהשימוש בשם 'פלסטין' אינו עושה כן. יהודה ושומרון הם שמות בני 3,000 שנה. השם 'הגדה המערבית' ניתן רק ב-1950 לאחר שהשטח היה תחת כיבוש ירדני. השם הזה ניתן פשוט כדי למחוק את ההיסטוריה היהודית".

בתשובה לטענות שעלו בדיון סביב החוק בבית הנבחרים שטענו שהם יו"ש מהווה התעלמות מתביעותיהם של מוסלמים על הקרקע, ענה חבר בית הנבחרים טרמונט כי הצעת החוק: "מונעת את מחיקת הזהות היהודית מהמקום". טרמונט הוסיף ואמר כי המילים "גדה מערבית" אינם מייחסים זכויות לפלסטינים על המקום וזהו מינוח ירדני שמתייחס למיקום של המקום ביחס לירדן.

שותפתו למהלך, חברת בית הנבחרים הדמוקרטית דברה טנדריך, הוסיפה: "הצעת החוק הזו נחוצה. עמידה לצד בעלות הברית שלנו והכרה באמת לעולם לא צריכות להיות שנויות במחלוקת".

יוסי דגן: "האמת מנצחת את השקר"

יוסי דגן ראש מועצת שומרון בירך עת הצעת החוק:

"זכינו לראות כיצד האמת מנצחת את השקר. בפגישותי בבית הנבחרים - רפובליקנים ודמוקרטים כאחד - ראיתי את ההכרה העמוקה שלהם בצדק ההיסטורי. העובדה שהם בחרו להריץ בתוך חודש חוק שתוכנן לשנה הבאה, היא הצהרת כוונות אדירה".

"מדובר בחקיקה דו-מפלגתית נדירה שקובעת שיהודה ושומרון הם המולדת וערש התרבות של העם היהודי. זהו שלב נוסף במהלך אסטרטגי שאנו מובילים במדינות רבות בארה"ב, אני מודה לידידינו בפלורידה על המהלך ההיסטורי והעמידה לצד ישראל".

הצעת החוק תחול גם על החינוך הציבורי בפלורידה, מגן חובה ועד י"ב מעתה והלאה. חומרי הוראה ואוספי מדיה בספריות בית ספר שאומצו או נרכשו על ידי מועצת המנהלים של מחוז בית ספר או בית ספר צ'רטר ב-1 ביולי או אחריו יצטרכו להשתמש ב"יהודה ושומרון". הם לא יוכלו להשתמש ב"גדה המערבית". ספרים שהודפסו קודם לכן עם המונח "גדה מערבית" יוצאו בהדרגה ממערכת החינוך.

ההישג בפלורידה מצטרף לגל חקיקה רחב היקף המובל בתיאום עם ראש מועצת שומרון יוסי דגן והיחידה לקשרי חוץ של המועצה האזורית שומרון בכ-16 מדינות ברחבי ארה"ב. ארקנסו הייתה המדינה הראשונה שהעבירה את החוק לפני כשנה, ובמדינות ניו מקסיקו, וירג'יניה, יוטה ודרום קרוליינה החוק כבר הוצג רשמית. ונכון לעכשיו הגשת הצעת החוק נמצאת בשלבים שונים ב-16 מדינות ביניהן ג'ורג'יה ואריזונה.