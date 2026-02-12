דפנה ליאל בווידוי אישי: "מתביישת להגיד מה עשיתי"

הכתבת הפוליטית של חדשות 12 דפנה ליאל, חשפה בתוכנית "חמש עם רפי רשף" כי גורמים איראנים פרצו לטלפון הנייד שלה.

ליאל סיפרה כי גורם איראני התחזה לקרוליין גליק, יועצת קשרי החוץ של ראש הממשלה, ופנה אליה דרך הוואטסאפ במטרה להציע לה הצעה די מפתה. "אני מכירה אותה אבל כנראה שהאיראנים ידעו שאני לא מכירה אותה מספיק כדי שמיד אני אזהה שמשהו באופן שבו היא התנסחה כנראה יכול היה לערער חשד.

זה היה בזמן המלחמה, היא הציעה שאני אכנס לחדר תדרוכים שהם עושים ופנתה ללב הציוני שלי ואמרה שיש דברים שחשוב שעל ידנו העולם ישמע. מי לא יתגייס בזמן מלחמה לשמוע דברים שהוא חושב שהם יכולים לשרת את המדינה שלו? היא הציעה לי להיכנס לקישור, כי היא אמרה שאלו דברים רגישים ומסווגים.

אתה נכנס לדף נחיתה של GOOGLE MEET, הם מבקשים את סיסמת הגוגל שלך. משום מה זה היה נראה לי הגיוני. אני מתביישת להגיד מה עשיתי. לא רק שהכנסתי את הסיסמה, אחר כך הייתה תקלה וביקשו סיסמת אימות. נפלתי בכל המקומות שאפשר היה ליפול בהם. בכלל לא ידעתי שזה היה למשך תקופה די ממושכת, לאחר שעלו על זה כנראה במערך הסייבר או באחד הגופים של מדינת ישראל שיש מי שיושב לי על הזנב. זה קרה לפני כמה חודשים".

עוד הוסיפה דפנה ליאל: "ברגע שזה קרה, טובי המוחות התגייסו כדי לבדוק מה נחשף ומה לא נחשף ושינו כל הסיסמאות היה מערך שלם שפעל כדי לוודא שאני באמת בטוחה לשמחתי, גם דרך הגוגל אין לי שום תדרוכים רגישים, אני לא מדברת דרך המערך הזה עם מקורות. יחסית הנזק היה מזערי.

זו בעיקר חוויה לא נעימה, מאוד חודרנית ומאוד מדאיגה כי אין ספק שנעשתה פה עבודה מאוד מקדימה ומשמעותית. תוך כדי התהליך הזה למדתי שזה קרה לעוד הרבה אנשים. גם במערכת שלנו, גם בשירות המדינה וגם אנשים שאני עובדת איתם. לכל אחד הם מצאו את הפרצה הקטנה שתגרום לו לשתף פעולה בצורות מאוד מתוחכמות וזה החלק המדאיג כאן שהם משתפרים בלקרוא אותנו".