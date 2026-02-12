אחרי הנטישה האמריקאית: הישג נוסף לטורקיה בשטח סוריה

לאחר שהכוחות האמריקאים הודיעו על עזיבת הבסיס האסטרטגי א-תנף בדרום מזרח סוריה, סמוך למשולש הגבולות בין ירדן עיראק וסוריה, כוחותיו של שליט סוריה הודיעו כי לקחו שליטה מלאה על הבסיס במיקום האסטרטגי. הבסיס, כמו הקודמים שעברו לשליטת המשטר בסוריה, עלול להפוך למוקד מעקב טורקי כנגד ישראל.

שר ההגנה הסורי תחת משטר א-שרעא, הודיע לפני זמן קצר כי הכוחות הסוריים השלימו את ההשתלטות על הבסיס האסטרטגי, לאחר שאמש הודיעה ארה"ב במפתיע על נסיגה מלאה מהמקום. במקום הוצבה 'יחידה' של הצבא הסורי, יחד עם משוריינים קלים שסופקו על ידי טורקיה.

בסיס א-תנף נמצא במרחב אסטרטגי קריטי לחופש הפעולה הישראלי, הבסיס שימש כנקודת העוגן המרכזית של ארצות הברית סמוך לגבול העיראקי, כחלק ממערך לחסימת זליגה של מחבלי דאע"ש בין המדינות, הבסיס גם נמצא, לפחות על פי דיווחים, בדיוק במסלול בו עשו שימוש מטוסי חיל האוויר בדרך אל איראן, במידה והטורקים יתבססו במקום כמו בבסיסים אחרים, ויפרסו חיישנים ומערכת הגנ"א, הדבר צפוי לפגוע משמעותית בחופש הפעולה הישראלי.

על פי דיווחים נוספים, הטורקים מתכננים להשתמש בבסיס ובציר הגבול עליו משתלט כעת שלטון א-שרעא, על מנת לגדוע את הקשר בין הכורדים בסוריה אל הכורדים בעיראק ובכך להחליש את כוחן של שתי הקבוצות.