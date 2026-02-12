יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על אהוד ברק

מהסיירת למשרד ראש הממשלה, מהנסיגה מלבנון ועד קריאות למחאה אזרחית: עשרה רגעים מרכזיים בקריירה של אהוד ברק - האיש שלא מפסיק לעורר מחלוקת עד היום

מהחייל המעוטר בצה"ל ועד לאחד המבקרים החריפים של ממשלות הימין - אהוד ברק הוא דמות שאי אפשר להכניס למשבצת אחת. לוחם נועז, ראש ממשלה קצר-כהונה, שר ביטחון בתקופות נפיצות, וגם פוליטיקאי שמעורר ויכוח עמוק. לרגל יום הולדתו, חזרנו לעשרה רגעים שעיצבו את הסיפור שלו.

1. מהקיבוץ למטכ"ל

ברק נולד בקיבוץ משמר השרון בשם אהוד ברוג. את שם משפחתו שינה ל"ברק" בשנות ה-70. מסלולו הצבאי היה מהיר ומרשים - מסיירת מטכ"ל ועד לצמרת צה"ל.

2. מהמעוטרים בתולדות צה"ל

עיטור המופת וארבעה צל"שי רמטכ"ל הפכו אותו לאחד הקצינים המעוטרים ביותר בצה"ל. דימוי "הלוחם הנועז" ליווה אותו גם בזירה הפוליטית.

3. רמטכ"ל בתקופת אוסלו

כרמטכ"ל הוביל את צה"ל בתקופת הסכמי אוסלו והיה אחראי על יישום הסדרי הביטחון בשטח - יישם את הסדרי הביטחון של אוסלו והוביל נסיגות והעברת סמכויות לרשות הפלסטינית - תהליך שטלטל את המערכת הביטחונית והציבורית.

4. ניצח את נתניהו - אבל לזמן קצר

ב-1999 גבר על בנימין נתניהו בבחירות לראשות הממשלה והבטיח "שחר של יום חדש". הקדנציה שלו נמשכה פחות משנתיים והסתיימה בהפסד לאריאל שרון.

5. הנסיגה מלבנון

במאי 2000 הוביל נסיגה חד-צדדית מדרום לבנון, ללא הסכם עם סוריה או לבנון, וסיים את נוכחות צה"ל ברצועת הביטחון.

6. קמפ דייוויד והוויתורים

בשיחות קמפ דייוויד הסכים עקרונית למדינה פלסטינית על רוב שטחי יהודה ושומרון, כולל ויתורים במזרח ירושלים - אבל המו"מ כשל. זמן קצר לאחר מכן פרצה האינתיפאדה השנייה.

7. הפסד צורב ופרישה

על רקע גל הטרור והמתיחות הפוליטית, התפטר והלך לבחירות מיוחדות שבהן הפסיד לשרון. הוא עזב את החיים הפוליטיים, אך לא לאורך זמן.

8. הקאמבק כשר הביטחון

ב-2007 חזר לממשלה כשר הביטחון. בתקופתו התרחשו תקיפת הכור בסוריה ומבצעי עזה ("עופרת יצוקה" ו"עמוד ענן"). גם כאן - הערכה מקצועית לצד ביקורת ציבורית.

9. שמאלה וברור

בשנים האחרונות מזוהה ברק עם קו שמאלי מובהק. הוא מבקר חריף של בנימין נתניהו, קרא למחאה אזרחית נגד הרפורמה המשפטית ומזהיר מפני פגיעה בדמוקרטיה. תומכיו רואים בו קול צלול; מתנגדיו – דמות שמובילה קו קיצוני.

10. אמירה אחת שמלווה אותו עד היום

בריאיון ב-1998 אמר כי אילו היה פלסטיני "בגיל המתאים", ייתכן שהיה מצטרף לארגון טרור. האמירה הזו הפכה לאחד הציטוטים המזוהים איתו ביותר.