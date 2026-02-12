בעקבות חטיפת מדורו: תפנית ביחסים בין ארה"ב וונצואלה

אחרי שארצות הברית חטפה את נשיא המדינה, זינוק ביחסים, ביקור אמריקאי ראשון בוונצואלה מזה שנים

לאחר שלפני כחודש, שלפו כוחות מיוחדים אמריקאים את שליט ונצואלה ניקולאס מדורו מביתו, והעבירו אותו למאסר בארה"ב, היחסים בין ארצות הברית למדינה שהייתה המטרד הכי גדול שלה באמריקה הדרומית עברו תפנית דרמטית.

בתפנית מפתיעה, בכיר אמריקאי ראשון ביקר בוונצואלה, במה שנראה כמו מהלכים ראשוניים לכינון יחסים, לאחר הפעולה הצבאית הדרמטית ללכידת הנשיא דאז מדורו.

שר האוצר האמריקאי הפתיע רבים בעולם אמש, כאשר צולם מגיע לביקור רשמי בבירת וונצואלה, שם התקבל בהדר וכבוד על ידי מי שעד לפני שבועות קצרים היו אנשי שלומו של מדורו.

הדיווח מצטרף לידיעות על הסכמות עקרוניות משמעותיות בין ארצות הברית וונצואלה מאז הפלת המשטר, כולל העברת נפט ראשונה מוונצואלה אל ישראל מזה יותר מעשור.