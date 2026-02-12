נוסטלגיה בעיצומה: שבעה פסנתרים וגדולי שנות ה-70 בערב חד-פעמי

שבעה פסנתרי כנף, 700 קלידים וגדולי אמני שנות ה-70 על במה אחת: "שבעה פסנתרים" מבטיח ערב חד-פעמי של נוסטלגיה, ביצועים עוצמתיים ושירי העשור שהפכו לפסקול הישראלי

מופע חדשני ונועז יעלה בקרוב על הבמה: "שבעה פסנתרים" - קונצרט חד-פעמי שיוקדש כולו לשנות ה-70. שבעה פסנתרנים וירטואוזים, שבעה פסנתרי כנף וכ-700 קלידים ייפגשו לערב שכולו נוסטלגיה, עוצמה מוזיקלית וביצועים סוחפים.

"שבעה פסנתרים" הוא מופע שיספק לקהל רפרטואר נוסטלגי אהוב, יצירות וירטואוזיות ועיבודים יוצאי דופן - כולם ממוקמים בקצה גבול היכולת הפסנתרנית. השילובים המוזיקליים שטרם נשמעו כמותם בישראל מבטיחים חגיגה של זיכרונות והרמוניה, משירי עשור הזהב של המוזיקה הישראלית.

גיל שוחט צילום: שי הנסב

לדברי מנהלי To-mix, השילובים המוזיקליים שטרם נשמעו כמותם בישראל ייצרו ערב חד-פעמי, חגיגה של זיכרונות, הרמוניה ושירים שהפכו לפסקול של דור שלם בעשור הזהב של המוזיקה הישראלית.

גדולי העשור על במה אחת

את המופע המוזיקלי הייחודי יוביל המלחין והמנצח גיל שוחט, וייקחו בו חלק כמה מהאמנים הגדולים של עשור זה: אושיק לוי, דודו זכאי, דורית ראובני, חנן יובל, להקת סקסטה ושלומית אהרון. לצידם תופיע זמרת האופרה דניאלה לוגסי, בשילובים קוליים וביצועים מיוחדים.

מופע שבעה פסנתרים צילום: תיאטרון tomix

החזון האמנותי

עדיש (עדי שרון), המנהל האמנותי, מסביר על ייחודו של המופע: "החיבור הייחודי בין גיל שוחט לבין גדולי האמנים של ישראל משנות ה-70 מעניק לקהל ערב עשיר בנוסטלגיה ורגש. המופע הזה משקף חלק מהחזון האמנותי של toMix - יצירת מפגש בין אמנות מוקפדת, במה מכובדת לאמנים שהיו ועודם עמודי התווך של הפסקול הישראלי."

המופע בניהול מוזיקלי, כולל עיבודים והנחיה של גיל שוחט.