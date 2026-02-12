פרשת השבוע שלי עם יה-יה אביה: פרשת משפטים

בכל שבוע יוצאת כוכבת הילדים אביה הרנוי (יה-יה אביה) למסע מרתק בעקבות פרשת השבוע, מספרת את סיפור הפרשה בשפה שילדים מבינים ואוהבים והשבוע פרשת משפטים - למה צריך חוקים?

בכל שבוע יוצאת כוכבת הילדים אביה הרנוי (יהיה אביה) למסע מרתק בעקבות פרשת השבוע, מספרת את סיפור הפרשה בשפה שילדים מבינים ואוהבים – ומארחת דמויות מרכזיות מהפרשה, שמופיעות בהפתעה ומוסיפות עניין והומור.

פרשת השבוע שלי – פרשת משפטים

התוכנית משלבת תוכן תורני עמוק עם סיפור, משחקים ודמויות צבעוניות, כדי שהילדים יתחברו לעולם התורה, דרך סיפור מרתק, ערכים, ודמויות מהמקרא.

השבת פרשת משפטים, לומדת אביה כי משפטים זה לא שיעור בלשון, אלא ספר החוקים איך אפשר לחיות ביחד בין אדם לחברו וגם בין לאדם למקום וכללים כדי שיהיה לנו הרבה יותר טוב.

פרשת השבוע שלי עם אביה

שחקנים: אביה הרנוי; אפי זרסקי;

בימוי: אבי לודמיר. הפקה: אשר רוט. עריכה: פרי-פנינה רובינסקי.

עיצוב: יולה ינקלביץ.