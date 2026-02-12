שלומי שבת במחווה מרגשת למתי כספי ז"ל

שלומי שבת מוציא ביצוע חדש לשירו הקלאסי של מתי כספי ז"ל, כמחווה לחבר קרוב שהלך לעולמו השבוע. השיר "ילדותי השנייה" זוכה לעיבוד אקוסטי מיוחד בעקבות פטירתו בטרם עת של היוצר

השבוע התבשרנו על פטירתו של מתי כספי ז"ל, אחד מגדולי היוצרים במוזיקה הישראלית, ששיריו הפכו לחלק בלתי נפרד מהתרבות הישראלית. בתגובה לבשורה המרה, בחר הזמר שלומי שבת לשחרר ביצוע אקוסטי חדש לשיר "ילדותי השנייה", כמחווה אישית לחבר קרוב. השיר, שמילותיו נכתבו על ידי אהוד מנור והלחן של כספי עצמו, זוכה לעיבוד והפקה מוזיקלית של ליעד גרושקה.

האזינו לביצוע המרגש של שלומי שבת - ילדותי השנייה:

מופע המחווה המרגש

באירוע שנערך למענו של מתי כספי באוגוסט האחרון באמפי פארק רעננה, פתח שלומי שבת את ההופעה עם ביצוע לשיר "ילדותי השנייה". הביצוע לא השאיר עין יבשה בקהל, והדגיש את העומק הרגשי של היצירה הקלאסית. עוד בזמן ההופעה, קיבל שבת תגובות חמות מהקהל, מה שהצית בו את הרעיון להוציא גרסה משלו בעיבוד חדש. הוא אף תיעד זאת בצילומים, כחלק מהכנה אפשרית להקלטה עתידית.

עם פטירתו של כספי, החליט שבת להאיץ את התהליך ולשחרר את הביצוע האקוסטי כמחווה מיידית. השיר מציג את העיבוד החדש של גרושקה, שמעניק לו נופך אינטימי ומכבד.

אבידה קשה למוזיקה הישראלית

מתי כספי ז"ל, ששיריו ילוו אותנו עוד שנים רבות, היה דמות מרכזית בתרבות המוזיקלית של ישראל. יצירותיו, כמו "ילדותי השנייה", משקפות את הרוח הישראלית – שילוב של נוסטלגיה, רגש ועומק תרבותי – וממשיכות להדהד בקרב דורות. פטירתו בטרם עת מהווה אבידה משמעותית, כפי שמעידים התגובות הרבות ברשתות החברתיות ובקהילת המוזיקאים.

״אבידה קשה למוזיקה והתרבות הישראלית, מתי היה חבר קרוב, איש סוד והוא יחסר לי מאוד״, מסר שלומי שבת.