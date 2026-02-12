דיווח: נחשף מקום המסתור של חמינאי

מפחד מהתנקשות? דיווחים אחרונים חושפים כי זהו מקום המסתור של מנהיג איראן עלי חמינאי. לכל הפרטים

בזמן שטרם ברור האם ארה"ב תתקוף באיראן, ישנם דיווחים ביממה האחרונה על כך שמנהיג איראן עלי חמינאי מסתתר במשהד, עיר הולדתו.

על פי הדיווח בחדשות 12, נתוני אפליקציית מעקב המטוסים Flightradar24 דיווחה אתמול כי עלי לאריג'אני, יועצו הבכיר של ח'אמנאי המכהן כמזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי, חזר אתמול מהביקור שלו בקטאר ישירות למשהד.





נזכיר כי אמש (רביעי) בתום 3 שעות, הסתיימה פגישתם של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ וראש הממשלה בנימין נתניהו.

טראמפ מצידו צייץ ברשתות החברתיות: "זה עתה סיימתי להיפגש עם ראש הממשלה נתניהו מישראל ועם נציגיו. זו הייתה פגישה טובה מאוד, הקשר הנפלא בין שתי המדינות שלנו נמשך.

לא הושג שום דבר סופי מלבד ההתעשקות שלי שהמשא ומתן עם איראן יימשך כדי לראות האם ניתן יהיה להשיג עסקה. אם זה יקרה, אני אודיע לראש הממשלה שזו תהיה העדפה. אם זה לא יקרה, נצטרך לראות מה תהיה התוצאה".

מלשכת ראש הממשלה נמסר: "ראש הממשלה בנימין נתניהו סיים עתה פגישה בבית הלבן עם נשיא ארה״ב דונלד טראמפ וצוותו.

בפגישה דנו במו״מ עם איראן, בעזה ובהתפתחויות האזוריות. ראש הממשלה עמד על צרכי הביטחון של מדינת ישראל בהקשר למו״מ, והשניים סיכמו על המשך התיאום והקשר ההדוק ביניהם".