בריאיון מיוחד ציפי שביט מפתיעה וחושפת חיבור לאמונה ולקב"ה

ציפי שביט , אחת מהדמויות האהובות ביותר בעולם הבידור הישראלי, ידועה בהופעותיה הקומיות והמרגשות. הקיבוצניקית שעברה לרמת גן נתפסת לעיתים כרחוקה מעולם האמונה, אך בריאיון מיוחד בפודקאסט "המוג'ו של בן בן ברוך", שיעלה במוצאי שבת הקרובה, היא חושפת חיבור עמוק ומפתיע לקדוש ברוך הוא. שביט משתפת בפניני אמונה שספגה מאביה ומספי ריבלין, ומספרת על טקס קבוע של תפילה לפני כל הופעה.

צפו בהצצה בלעדית: ציפי שביט מספרת על החיבור לאמונה

מתוך הפודקאסט של בן בן ברוך

האמונה של ספי ריבלין

בשיחה עם בן בן ברוך, שביט נזכרת בדברים של חברה הקרוב, השחקן ספי ריבלין ז"ל. היא מצטטת אותו באומרו: "תמיד ספי היה אומר שצריך למצוא חן בעיני אלוהים ואדם. כי אם זה רק אדם – זה לא זה, ואם זה רק שם למעלה – אז מה אתה עושה פה?"

המארח, בן בן ברוך, מגיב בהפתעה: "את סליחה שאני אומר את זה, אבל זה מפתיע אותי כל כך לטובה לשמוע אותך אומרת את זה. כאילו, לא יודע למה, יש איזה תפיסה שהברנז'ה, כאילו האליט של הברנז'ה, שאת ללא ספק בהיכל התהילה שלנו, אולי המילות אמונה האלה אולי קצת פחות מונחות... 'למצוא חן בעיני אלוהים ואדם', אני לא מדמיין את ספי ריבלין אומר את זה."

ציפי שביט צילום: מתוך הפודקאסט של בן בן ברוך

הפתקים של אבא

שביט ממשיכה ומשתפת במשפט חוכמה ששמעה מאביה, שחיבר אותה לאמונה: "אבא שלי היה אומר כזה משפט יפה, ש'לעולם יהיה אדם מחזיק בכיסו שני פתקים: על אחד כתוב 'אנוכי עפר ואפר', על השני יהיה כתוב 'בשבילי נברא העולם'. וביניהם אתה צריך להתהלך בצנעה וחסד'."

בן בן ברוך מגיב בהתרגשות: "תראי אני... אני בהלם שאת אומרת לי את הדברים האלה."

התפילה לפני הבמה

אחד הרגעים המרגשים בריאיון הוא כששביט חושפת את הטקס הקבוע שלה לפני עלייה לבמה: "אני לפני שאני עולה לבמה, כל יום, אני אומרת: 'ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו, בשם השם נעשה ונצליח'."

המארח מביע שמחה: "ציפי'לה, אני... איך אני שמח שבאתי לשמוע, ושאני שומע את זה ממקור ראשון, אני באמת לא מאמין."

הקמע בכיס

שביט מסיימת בהתייחסות לחיבור האישי שלה לאמונה, ולהרגשה העמוקה שיש השגחה פרטית בעולם. היא אומרת: "זה ברור. מישהו מסדר את הדבר הזה. זה לא יכול להיות שילדה יצאה מקיבוץ, מצחיקה וזה, ולאט לאט... שבדיוק שברתי את הרגל שמעתי את ה'ג'מבו', ובדיוק את ה'ג'מבו' ויורם טהרלב כתב את זה, ובדיוק... והדברים האלה. ואני באמת חושבת שיש לך קמע, קמע כזאת בתוך הכיס, ואני תמיד מכניסה את היד לכיס לראות שלא יהיה חור והיא תיפול פתאום. כי זה לא ברור מאליו שקיבלת כזאת מתנה."

הריאיון המלא יעלה במוצאי שבת, בשעה 20:00, ומציע הצצה נדירה לצד הרוחני של אחת מגדולות הבידור הישראלי.