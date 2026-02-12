הפך למסורת: לומדים פרשת השבוע עם כוכבת הילדים אביה

פרשת השבוע שלי עם יה-יה אביה: פרשת בא

כוכבת הילדים אביה הרנוי מפרסמת בכל שבוע באתר סרוגים סרטון קצר על פרשת השבוע שמגרה אותם לשיחה על הפרשה. "יצא מוצר איכותי שמנגיש את הטקסט התורני בשפה בת-זמננו. וזה משמח אותי מאוד"

פרויקט פרשת השבוע שלי, המתפרסם באתר סרוגים מדי יום חמישי, מציג פרשנות עכשווית ונגישה לילדים לפרשת השבוע.

במסגרת הפרויקט, כוכבת הילדים אביה הרנוי (יה-יה אביה) מארחת דמויות מהתורה (יוסף הצדיק, משה רבנו, יתרו) ויחד הם בוחנים את הסוגיות המרכזיות בפרשה באמצעות גישה חדשנית המשלבת אלמנטים הומוריסטיים ודיאלוג דינמי.

השילוב המתודולוגי בין עולם המשחק לטקסט המקראי מייצר תוכן המותאם לצפייה משפחתית אינטגרטיבית.

בין פרשות השבוע עולים גם פרקי ספיישל, כפי שהיה בחגי תשרי עם פרקים מיוחדים לראש השנה, יום כיפור וסוכות ובהמשך לפורים ופסח, ופרקים מיוחדים על דמויות החמ"ד - למשל הרב יוסף משאש זצ"ל ועוד.

פרשת השבוע שלי - משפטים

התכנים המוצעים במסגרת הפרויקט מאופיינים בתמציתיות ובאיכות גבוהה, באופן המותאם לאורח החיים העכשווי. הסרטונים מהווים תשתית עשירה לשיח משפחתי סביב שולחן השבת, ובכך מממשים את הייעוד המרכזי של היוזמה - העמקת הקשר המשפחתי באמצעות לימוד תורני משותף.

"זה היה חלום שלי הרבה שנים", אומרת אביה הרנוי, "רציתי ללמוד פרשת שבוע עם הילדים, ולהצליח להעביר להם את המסר של הפרשה. היוזמה הלכה והתפתחה לסדרת סרטונים עם הצוות הנהדר של סרוגים, וחברים שלי שהם שחקנים".

"בסוף יצא מוצר איכותי שמנגיש את הטקסט התורני בשפה בת-זמננו, תוך הסרת חסמים תרבותיים ודידקטיים. וזה משמח אותי מאוד".

לאחר תקופת פעילות של חודש בלבד עם "פרשת השבוע שלי" וכשלושה חודשים ב'בשכונה של אביה' לחגים, המשוב החיובי מקהל הצופים מעיד על הצלחת המודל התוכני - משפחות רבות מדווחות כי הצפייה בפרק הפכה לחלק אינטגרלי מההכנות לשבת ומספקת תשתית איכותית לשיח חינוכי עם ילדיהם.

נזכיר כי אביה צילמה תוכניות מיוחדות בשם "בבית עם אביה" בזמן הקורונה ו"בממ"ד עם אביה" בזמן מבצע 'עם כלביא', כדי לרענן את הילדים שנאלצו להישאר בבית.